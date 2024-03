De LEGO Dungeons & Dragons-set is door een Nederlander ontworpen

LEGO introduceert een Dungeons & Dragons-set die Red Dragon’s Tale heet en je ook echt een verhaal laat spelen. De set bevat een heleboel details uit de bekende tabletop-game die door veel mensen enthousiast wordt gespeeld.

Het bouwwerk bestaat uit 3.745 steentjes en we zien er onder andere een displacer beast, beholder, myconids en -natuurlijk- een gigantische draak in terug. De set is gemaakt in samenwerking met Wizards of the Coast en komt uit ter ere van het 50-jarig bestaat van de populaire roleplaying game. De set werd gemaakt op basis van een fandesign van Lucas Bolt uit Nederland. Hij maakte Dragon’s Keep: Journey’s End, een zeer populaire Ideas-set. Er is niet eens zo heel veel veranderd, al is er wel gekozen voor wat meer kleur met rood, oranje en paars.