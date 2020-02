Madurodams nieuwste attractie is eerbetoon aan het 100-jarige KLM

In Madurodam zie je Nederland in het klein. Jaarlijks bezoeken zo'n 700.000 mensen het attractiepark in Den Haag. Vanaf deze zomer komt het park met The Flying Dutchmen, een nieuwe attractie en eerbetoon aan het 100-jarig bestaan van KLM. Het vliegtuig, waarin bezoekers een vlucht door de tijd maken, is meteen de grootste attractie van het park.

Vlucht door ruimte en tijd Het vliegtuig, dat wordt getransformeerd tot de attractie The Flying Dutchmen, is in 2018 over land en zee van Florida naar Den Haag gebracht. Madurodam restaureert de Douglas DC-3 volledig zodat bezoekers er vanaf juni terecht kunnen voor een 'flight experience', een virtuele vlucht door ruimte en tijd. Er is dan ruim anderhalf jaar geïnvesteerd in de restauratie en transformatie van het iconische zilveren vliegtuig. 'The Flying Dutchmen' prijkte vroeger op de zijkant van de vloot van KLM. Op dit moment wordt het vliegtuig voorzien van allerlei showtechnieken, zo vertelt de directeur van het attractiepark.

Alles in het vliegtuig wordt bovendien volledig op maat gemaakt. In dat opzicht is The Flying Dutchman ook een bewijs van onze eigen pioniersgeest en vooruitgangsdenken: met dank aan alle technologie aan boord bieden we bezoekers straks een unieke Dakota-experience!” - Joris van Dijk, Algemeen Directeur Madurodam

Grote attractie tussen miniaturen In Madurodam vind je allerlei hoogtepunten van ons land op een schaal van 1:25. Als bezoeker loop je door Nederland in het klein. Deze grote nieuwe attractie is dus wel even andere koek voor het park. KLM bestond in oktober 2019 100 jaar. Dat vierde de luchtvaartmaatschappij groots, met allerlei festiviteiten en 'huisje' nummer 100. Nu zet ook Madurodam KLM in het zonnetje en benadrukt in The Flying Dutchmen vooral de pioniersgeest van Nederlanders, die de luchtvaartmaatschappij ver heeft gebracht.

De KLM, met in de beginjaren de vooruitstrevende Albert Plesman aan het roer, is daar een prachtig en vooral inspirerend voorbeeld van. Ook voor Madurodam. De luchtvaartmaatschappij en haar President-Directeur, die in de eerste Raad van Toezicht van Madurodam plaatsnam, speelden een belangrijke rol bij de oprichting van het park in 1952. KLM en Plesman waren één van de inspiratiebronnen voor Nederlanders en boden een stukje hoop voor de toekomst, tijdens de wederopbouw van ons land. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat wij onze bezoekers dat vooruitgangsdenken van de KLM, bijna 68 jaar na dato, opnieuw gaan laten beleven. Maar dan wel op een volledig eigentijdse manier. We hopen dat The Flying Dutchman voor onze bezoekers, jong én oud, uit Nederland én uit het buitenland, opnieuw een ongekende inspiratiebron voor de toekomst wordt. - Joris van Dijk, Algemeen Directeur Madurodam

Luchthaven Schiphol is al te vinden in Madurodam en de nieuwe attractie komt daar logischerwijs dan ook te staan. Naar verwachting kun je vanaf juni 2020 zelf The Flying Dutchmen bewonderen.

