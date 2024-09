James Earl Jones, stem van Darth Vader en Mufasa, is overleden

Acteur James Earl Jones is op 93-jarige leeftijd overleden. Zijn epische stem zullen we nooit vergeten, en dat hoeven we gelukkig ook niet. James Earl Jones is vooral altijd de stem van een van de bekendste slechteriken ter wereld en één van de heftigste huilmomenten in een tekenfilm allertijden. Darth Vader en Mufasa. “Remember who you are…”

James Earl Jones

James Earl Jones heeft een extreem diepe, herkenbare stem, maar zijn carrière begon toch echt met acteren. Niet in de minste ook: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb uit 1964 van Stanley Kubrick. De in Mississippi geboren acteur is ook in verschillende films te zien. Coming to America bijvoorbeeld, waarin hij de vader van Eddie Murphy speelt. Hij was zelfs de eerste echte beroemdheid die in Sesamstraat zat (dit was in 1969). Een groot deel van zijn carrière werd echter ingenomen door diverse Lion King-films en Star Wars.