Hoe zit het met de kijkcijferoorlog tussen Jinek en Op1

Inmiddels lijkt er een kijkcijferoorlog te zijn losgebarsten tussen de Publieke Omroep en RTL4. Letterlijk, naar wie kijken de meeste mensen? Is het Jinek of toch Op1? Heel even leek het erop dat Op1 kansloos was, maar dat was niet meer dan een aanname van een onvoorspelbaar fenomeen, waar kijken we naar. Koningin van de late avond Eva Jinek leek al op voorhand deze strijd te gaan winnen. De vraag was alleen nog maar, met welke cijfers.



Droomstart van Jinek

Haar eerste uitzending was een droomstart. Maar liefst 1.7 miljoen mensen stemden op Jinek af tijdens de eerste uitzending. Een soort knock-out slag in de eerste ronde. Maar er was niemand om tegen de grond te meppen, geen tegenstander. Die kwam er wel afgelopen maandag toen Op1 van start ging op de publieke omroep. De strijd barstte los, niet op inhoud, maar om één ding; wie scoort de meeste kijkers? De uitslag is bekend; 1-0 voor Op1. Na drie dagen is Jinek inmiddels 1 miljoen kijkers kwijt ten opzichte van de eerste aflevering en scoort Op1 al drie dagen op een rij net wat beter. Stand 3-0.

Stichting Kijkonderzoek

We weten niet hoe het met het bezoek zit van de Stichting Kijkonderzoek, maar het zou zomaar kunnen dat de website meer bezoekers heeft dan ooit te voren. Is er dus wel sprake van een kijkcijferoorlog tussen beide talkshows of gaat het over meer? Dat laatste zou eigenlijk zo moeten zijn. Het meten van twee vergelijkbaren is niet eenvoudig, want wie doet het werkelijk beter als de scheidsrechter alleen bestaat uit een getal?

Hoeveel mensen zouden zappen en wie blijft hangen

Ten tijde van kunstmatige intelligentie en machine learning leven we van data. Dat die data bestaat weten we eigenlijk wel zeker. Dit soort programma’s zijn afhankelijk van de tafel en in mindere mate van de host, ook al is die nog steeds wel bepalend. Met het nieuwe fenomeen van twee identieke programma’s op exact dezelfde tijd is het boeiend om te zien bij welke gast aan tafel, bij welke vraag, na hoeveel minuten we even wegzappen. En áls we wegzappen, gaan we dan naar die andere show? Hoe vaak doen we dat en waar blijven we uiteindelijk hangen? Kiezen we uiteindelijk voor Op1 of toch bij Jinek? Er is zoveel meer te zeggen over het succes van beide programma’s. Want naast bovenstaande data kunnen ze bij Op1 dit allemaal ook nog eens koppelen aan ieder presentatiekoppel en aan iedere individuele presentator.

Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel

Iedereen kan zelf wel uitmaken wie het de afgelopen dagen beter deed. En we hebben nog twee koppels te gaan. Op Twitter, het leukste kanaal om deze ‘battle’ sowieso te volgen, zijn de meningen verschillend. Kamp Jinek vindt Op1 maar niets en andersom is het hetzelfde. Het oordeel is duidelijk, de aftrap met Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra bij Op1 was volgens de meeste mensen verfrissend. Aflevering twee met het duo Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana was beduidend minder en gisteren lieten Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel van omroep MAX even zien hoe het écht moet. Vanavond zijn Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma voor omroep WNL het presentatieduo.



En daar tegenover zit Eva Jinek die ongetwijfeld tegen haar redactie heeft geroepen dat ze vandaag echt een goede tafel wil. Het zal moeten, want 4-0 na vier dagen is teveel van het goede. Morgen is het sowieso pay-day als het slachtveld na een week programmering wordt overzien. En dat alleen met kijkcijfers. Hopelijk wordt dat snel anders.



Foto's : © Wessel de Groot / MAX