Weer wordt het hoofdpersonage wakker op dezelfde manier, in hetzelfde bed, op dezelfde dag. Weer kijk je naar dezelfde gebeurtenissen, alleen steeds verandert het hoofdpersonage er uiteindelijk iets aan, om maar uit dat cirkeltje te komen. Welke film beschrijven we nu? Moeilijk te zeggen, want inmiddels is Groundhog Day allang niet meer de enige film over tijdlussen. Boss Level, Palm Springs, The Map of Tiny Perfect Things… Waarom zijn er zoveel films over timeloops?

Groundhog Day

De laatste tijd barst het op streamingdiensten van de films over een tijdlus. Daarmee bedoelen we een prent waarin één of meerdere personages keer op keer de exact zelfde dag beleven. Precies zoals in het iconische Groundhog Day met Bill Murray het geval was. Hoewel Groundhog Day als de ultieme timeloopfilm wordt gezien, was dat eigenlijk het Japanse The Girl Who Leapt Through Time.

Maakt verder niet uit, want inmiddels hebben we in een paar maanden tijd alweer drie nieuwe timeloopfilms cadeau gekregen. Waarschijnlijk is het toeval, want deze films zijn al enige tijd in ontwikkeling. Op Amazon Prime kun je Palm Springs en The Map of Tiny Perfect Things kijken, op Pathé vind je Boss Level. Het is wat overdadig. Enerzijds valt er wat voor te zeggen, anderzijds kun je juist beargumenteren dat het nu het slechtste moment is om een timeloopfilm uit te brengen.