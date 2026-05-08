Wielerliefhebbers hoeven niet te vrezen: de Giro d'Italia blijft de komende jaren gewoon te volgen via Eurosport en HBO Max . Warner Bros. Discovery Sports Europe heeft de exclusieve uitzendrechten voor La Corsa Rosa langdurig verlengd, samen met een uitgebreid pakket aan andere Italiaanse wielerklassiekers. De rechten gelden voor 50 Europese markten én de Verenigde Staten.

Het is een verlenging van een samenwerking die inmiddels meer dan dertig jaar oud is — Eurosport zond de Giro in 1998 voor het eerst in heel Europa uit.

Giro 2026 begint vandaag

De timing is direct relevant: de Giro d'Italia 2026 gaat vandaag, op 8 mei, van start in Bulgarije en finisht op 31 mei in Rome. Eurosport en HBO Max zenden elke etappe live uit van start tot finish. Wie liever on-demand kijkt, kan ook dat via HBO Max.

Na elke etappe volgt de live wielershow Kop over Kop vanuit de studio in Hilversum, gepresenteerd door Herbert Cool. Vaste analisten zijn Jip van den Bos, Bobbie Traksel, Lars van den Berg, Erik Breukink en Michael Boogerd. Giro-legendes Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten schuiven dit seizoen meerdere keren aan als gast. In Italië verzorgt Sander Kleikers de interviews met de renners en de schakeling met de studio. Het commentaar tijdens de wedstrijden is in handen van Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

De Giro d'Italia 2026: wat je te wachten staat

De editie van dit jaar is direct historisch: voor het eerst in de geschiedenis verwelkomt Bulgarije een grote ronde. De openingsetappe van Nessebar naar Burgas volgt de kustlijn van de Zwarte Zee en is vrijwel vlak - een cadeautje voor de sprinters. Jonathan Milan is de gedoodverfde favoriet voor de eerste roze trui, maar ook Dylan Groenewegen en Casper van Uden maken kans op een Nederlandse ritzege.

In het algemeen klassement is Jonas Vingegaard de grote favoriet - zijn eeuwige rivaal Pogačar doet dit jaar niet mee. De Nederlander om in de gaten te houden is Thymen Arensman van Ineos Grenadiers. Het parcours telt zes bergetappes met aankomsten bergop, een vlakke tijdrit van 40 kilometer en een spectaculaire koninginnenrit met de Passo Giau als hoogste punt op 2.305 meter. De finale is op 31 mei in Rome, met een sprint langs het Colosseum en het Circo Massimo.

Meer dan alleen de Giro

De verlengde overeenkomst met RCS Sport omvat een breed pakket aan Italiaanse wielerklassiekers, voor zowel mannen als vrouwen. Naast de Giro d'Italia gaat het onder meer om Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Il Lombardia en de UAE Tour. De Giro Next Gen voor beloften (U23) is exclusief te volgen via HBO Max.

Samen met de Tour de France en La Vuelta a España behoudt WBD daarmee alle drie de grote rondes in zijn portfolio, aangevuld met meer dan 1.000 live uitgezonden wedstrijden per jaar verspreid over ruim 300 dagen.

Giro d'Italia 2026: start 8 mei, finish 31 mei in Rome. Live op Eurosport en HBO Max.