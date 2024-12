Gaat Spotify nu ook de porno in?

Een vreemd probleem op Spotify dit weekend: in sommige zoekresultaten bij populaire artiesten werden pornovideo’s getoond. We weten dat Spotify bezig is met luisterboeken en hopelijk eindelijk hi-fi audiokwaliteit, maar dat het ook nog de porno in zou gaan is onverwacht. Het schijnt een technisch probleem te zijn, maar we vragen ons wel af: hoe dan?

M.I.A. is niet zichzelf op Spotify

Een Reddit-gebruiker zette een screenshot online van een nummer van M.I.A. dat was opgezocht. M.I.A. heeft doorgaans niks te maken met porno, maar er kwam in de resultaten wel een pornovideo voorbij. Dat komt waarschijnlijk omdat het een podcast is van een porno-acteur: er worden bij de podcast heel seksueel expliciete afbeeldingen gebruikt en je komt het vaker tegen als je naar bepaalde artiesten zoekt, vooral wanneer porno-acteurs dezelfde naam hebben of een die erop lijkt.

Spotify zegt tegen TheVerge dat het de expliciete content nu heeft verwijderd. Of de hele podcast wordt opgedoekt is maar de vraag, want of dat echt valt onder het verboden seksuele materiaal is onduidelijk. De afbeeldingen in ieder geval niet, dus die zie je waarschijnlijk steeds minder op Spotify. Tegelijkertijd blijkt het vrij ingewikkeld te zijn om content als niet-oke aan te geven bij de streamingdienst, dus mogelijk kan Spotify dat ook iets beter aanpakken.