Fun: 'Referendum' vraagt Russen zich aan te sluiten bij Nederland

Arjen Lubach staat bekend als een notoire grappenmaker. Natuurlijk, smaken verschillen en je moet ervan houden. Zoals de hilarische America First, Netherlands Second video uit 2017 aan het adres van toenmalig net gekozen president Trump. Welnu, deze week hadden Lubach en zijn team weer iets leuks bedacht.

Rusland ‘weer’ bij Nederland?

Rusland (lees: Putin) denkt dat zij een referendum mogen houden in een land dat niet van hen is (Oekraïne) en de bewoners daar te vragen of zij zich niet liever bij Rusland willen aansluiten. Als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat ook, aldus Lubach. Hij bedacht met zijn team dus het Rusland referendum.

Daarin worden de Russen gevraagd of zij zich niet liever bij Nederland willen aansluiten. Uiteraard met goede argumenten, zoals de ‘vriendschap’ tussen Putin en onze Koning, die teruggaat tot het huwelijk tussen Anna Pavlova en Willem II en uiteraard ook de dochter van Putin die al in Nederland woont. Enfin, kijk zelf maar. Niet met een al te serieuze blik natuurlijk, maar vooral om even smakelijk te lachen. Er is al genoeg ellende in deze wereld op dit moment, toch?