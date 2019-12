Dit wilde Finn tegen Rey zeggen in Star Wars: The Rise of Skywalker

Als je The Rise of Skywalker hebt gezien, dan weet je dat er een moment komt waarop onze helden in een soort drijfzand terechtkomen. Een moment waarop alle hoop even zoek lijkt, maar wat gelukkig met een sisser afloopt. Tijdens dat zakken wil Finn echter iets aan Rey opbiechten, zo lijkt het. Acteur John Boyega doet een boekje open over Finns boodschap. Pas op, er komen spoilers aan voor mensen die Episode IX nog niet hebben gezien.

Liefde tussen Finn en Rey Het leek er even op dat Finn Rey de liefde wilde verklaren, toen hij al zakkend uitriep dat hij haar altijd al iets wilde vertellen. In de meeste films volgt er een: ‘ik hou van je!’, maar niet in deze prent. Dat komt omdat het drijfzand net even te sterk is, maar ook omdat Finn dat helemaal niet blijkt te gaan zeggen. Dit bevestigde acteur John Boyega zelf op Twitter:

No... Finn wasn’t going to say I love you before sinking! — John Boyega (@JohnBoyega) December 23, 2019

Hij schrijft: “Nee… Finn ging niet zeggen ‘Ik hou van jou’ voordat hij zonk!” Later maakte hij er nog een grapje achteraan door iemand te retweeten die zei: “Rey, ik ben Batman!”. Het is het allebei niet, want als we mensen mogen geloven die bij de Academy Award-screening van de film waren, dan heeft J.J. Abrams allang aan de kijkers toevertrouwd wat onze voormalig Stormtrooper toch tegen de drukke Jedi wilde zeggen. Het mysterie van The Rise of Skywalker Wat is zo belangrijk om tegen Rey te zeggen, maar niet om te herhalen als er andere mensen bij zijn (zoals Poe)? Volgens Twitteraar @ar1aster, die bij die speciale screening met regisseur J.J. Abrams was, is het als volgt:

I had the privilege of attending the Academy screening of #TheRiseOfSkywalker today and J.J. confirmed that what Finn wanted to tell Rey was that he’s force sensitive! pic.twitter.com/hxuDHhwL6N — kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019

“Ik had het voorrecht om de Academy-screening van #TheRiseOfSkywalker vandaag bij te mogen wonen en J.J. bevestigde dat Finn Rey wilde vertellen dat hij gevoelig is voor de Force!” Kortom, het betekent dat Finn een diepere connectie voelde met Rey, onder andere doordat hij in de Force voelde wanneer het niet goed met haar ging. Vandaar dat je dat ook meerdere keren ziet gebeuren in de film, dat Finn Rey enorm goed aanvoelt. Iets dat hij blijkbaar ook wilde laten weten als het eenmaal zover was, maar toen alles weer beter was toch maar besloot voor zich te houden. Of we ooit nog gaan meemaken hoe de relatie tussen Finn en de Force precies in elkaar zit, dat weten we niet. Er schijnen in 2022, 2024 en 2026 nieuwe Star Wars-films te komen, maar in hoeverre daarin wordt voortgeborduurd op wat we nu hebben gezien, dat is nog onbekend. Wie weet laat meneer Boyega binnenkort weer een script slingeren.