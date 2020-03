Dit weten we nu over het tweede seizoen van Wie is de mol? 2020

Aan het einde van de finale waarin we zaterdag zagen dat Rob de mol was, maakte Rik nog even bekend dat we dit jaar een tweede seizoen van Wie is de mol? mogen verwachten. Dat is sowieso goed nieuws natuurlijk, want we hoeven nu niet een jaar te wachten op een volgend seizoen. We hoeven ons geen zorgen te maken dat het coronavirus roet in het eten gooit voor de opnames, want het tweede seizoen van 2020 is al opgenomen.

Kandidaten tweede seizoen

Tja, nu is het de komende tijd natuurlijk de vraag welke kandidaten deelnemen aan het tweede seizoen van 2020. Zoals altijd laat Avrotros daar nog niets over los, maar fans speculeren natuurlijk al volop. Misschien wordt het wel een seizoen vol oud-mollen of juist eerste afvallers? Onlangs werd door de makers van het programma een filmpje gedeeld waarin we geluiden hoorden vanaf Schiphol. Fans denken dat dit te maken heeft met het tweede seizoen. Misschien was dit het moment dat de kandidaten weer op de luchthaven zijn geland?

We kunnen ons trouwens bijna niet voorstellen dat het een seizoen met onbekende Nederlanders wordt. Er is in ieder geval geen openbare selectieprocedure geweest. Wij gokken op een seizoen met oud-kandidaten omdat de regisseur van Wie is de mol?, Rick McCullough, op zijn Instagramaccount een tijdje geleden vroeg welke kandidaten en opdrachten de fans nog eens willen zien. En die berichten zijn inmiddels verdwenen..... Verder lezen we geruchten dat het extra seizoen van 2020 in Italië is opgenomen. Only time will tell......

De Vlaamse versie van 'De Mol'

In België hebben ze hun eigen versie van Wie is de mol? en die heet, lekker kort, 'De Mol'. Laat het nieuwe seizoen nu net een paar weken geleden van start zijn gegaan. Een ideaal tijdverdrijf dus voor alle fans die niet kunnen wachten op het volgende seizoen.

Bovendien zijn veel fans lovend over de Vlaamse versie van het programma. Dat begrijpen wij eerlijk gezegd wel. Aan het programma nemen alleen onbekende Vlamingen deel, de opdrachten zijn spectaculair en worden goed uitgelegd. En dat zijn precies de punten waarop de Nederlandse versie veel kritiek krijgt. De afleveringen duren trouwens ook een stuk langer, gemiddeld zo'n 70 minuten. Je kunt kijken via deze link. Wel even registreren, maar dat is redelijk eenvoudig.

Zodra we meer weten over het tweede seizoen van Wie is de mol? laten we dat uiteraard meteen weten!