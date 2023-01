​Dit Nederlandse bedrijf verzorgt jouw live roulette tafels

Voor een bezoek aan het casino hoef je allang de deur niet meer uit. Bij verschillende online casino sites kun je kiezen uit een groot aantal verschillende casino spellen. Naast de vele videoslots kun je net als in een fysiek casino ook terecht aan de verschillende blackjack en roulette tafels. Wie daarbij kiest voor een live casino spel, zoals bijvoorbeeld roulette, heeft zelfs de mogelijkheid om roulette te spelen in een ambiance die veel overeenkomsten heeft met spelen in een echt fysiek casino. De spellen die men in een online casino worden ontwikkeld door bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het ontwikkelen van online casino spellen en software. Wat veel spelers niet weten is dat een gedeelte van deze spellen in Nederland worden ontwikkeld en uitgezonden! Het Nederlandse bedrijf Stakelogic behoort nu tot een van de grotere ontwikkelaars en hebben zelfs een complete spelstudio in Eindhoven waar zij verschillende live casino spellen aanbieden.

Welke live spellen worden vanuit Nederland aangeboden? Het bedrijf Stakelogic bestaat al een tijdje, maar biedt pas sinds 2021 live casino spellen aan vanuit studio's in Eindhoven en Malta. Een tweede studio is in aanbouw om aan de groeiende vraag van spelers in Nederland te kunnen voldoen. Een groot voordeel van het spelen van Stakelogic live spellen is dat alle dealers en croupiers Nederlandstalig zijn, wat de spelbeleving ten goede komt. Stakelogic biedt op dit moment twee live spellen aan vanuit de spelstudio in Eindhoven, te weten: live roulette en live blackjack. Voor de toekomst heeft het bedrijf plannen om naast Spin to Win meer live game shows te ontwikkelen. Live roulette Naast de tafels waar men het traditionele Europees roulette kan spelen, biedt Stakelogic ook een zeer interessante roulette variant aan, namelijk het Super Stake Roulette. Kenmerkend voor deze variant is dat het spel de mogelijkheid biedt om een maximale multiplier te winnen die maar liefst 5000 keer je inzet uitbetaalt. Voor bezoekers die bekend zijn met Evolution, dit spel lijkt erg veel op Lightning Roulette. Aan deze Super Stake roulettetafel is het maximaal te winnen bedrag €250.000,- en wordt er gespeeld met drie verschillende spelfeatures, waaronder een echt rad van fortuin. Verder biedt Stakelogic de variant ‘Auto Roulette’ in vier verschillende versies aan, waarbij elke versie een andere minimale en maximale inzetlimiet kent.

Live blackjack Stakelogic biedt maar liefst 11 verschillende blackjack tafels aan. Het grootste verschil tussen de verschillende tafels is de minimale en maximale inzetlimieten. Tafels met een minimale inzet van €5,- kennen een maximale inzet van €2500,- en hogere minimale inzetten variëren van €10,- met een maximale inzet aan de Blackjack Allure tafel tot minimaal €50,- en maximaal €7500,- aan de Blackjack VIP Opal tafel. Er zijn tafels beschikbaar waar men met een maximaal aantal spelers kan spelen, maar er zijn ook live blackjack tafels beschikbaar waar men met een ongelimiteerd aantal spelers aan dezelfde tafel en met dezelfde set kaarten speelt. Verder biedt Stakelogic de Super Stake Blackjack variant aan waar multipliers tot 60 keer je inzet gewonnen kunnen worden.

Welke casino’s bieden spellen van Stakelogic aan? Stakelogic is in 2021 gestart met het aanbieden van live casino games. In jaren ervoor hield het bedrijf zich vooral bezig met het ontwikkelen van videoslot, gokkasten en fruitmachines. Het is dus niet vreemd dat vrijwel elk groot Nederlands online casino spellen van Stakelogic in het spelaanbod hebben opgenomen. Hierbij gaat het dan voornamelijk om videoslots en gokkasten. Maar ook de live spellen trokken al snel de aandacht van verschillende online casino’s met een Nederlandse licentie. Vooral het feit dat de live spellen door Nederlandse dealers en croupiers worden geleid heeft ertoe geleid dat live spellen van Stakelogic al snel te vinden waren in online casino’s als TOTO Casino, Unibet, Holland Casino, Kansino en BetCity.

Populaire spellen van Stakelogic Stakelogic timmert al een aantal jaren lekker aan de weg en heeft inmiddels meer dan 150 videoslots ontwikkeld. Het grootste deel van de videoslots die Stakelogic heeft ontwikkeld, bestaat uit moderne videoslots vol met allerlei special features, zoals bijvoorbeeld multipliers, re-spins en lucratieve bonusronden. Populaire videoslots die Stakelogic heeft ontwikkeld zijn onder andere Candy Wild Bonanza,Super Wild Blaster, Einstein en Super Wilds Megaways.

Naast het grote aantal videoslots heeft het bedrijf uit Eindhoven ook een aanbod van traditionele videoslots ontwikkeld, waaronder Classic Joker, Magic Jackpot Wheel en Club 2000 Deluxe, een spel dat in een meer eenvoudige vorm ooit te spelen was in vrijwel elke frietzaak of afhaalchinees. De meeste (grotere) online casino’s met een Nederlandse licentie hebben spellen van Stakelogic opgenomen in hun spelaanbod.

Wie zijn de directe concurrenten van Stakelogic Wanneer het aankomt op het ontwikkelen van live casino spellen, heeft Stakelogic zich in een mum van tijd op de kaart gezet. In slechts anderhalf jaar tijd heeft het bedrijf twee spel studio's opgezet en bieden ze meer dan 15 live casino tafels. Andere ontwikkelaars van live casino spellen hebben er duidelijk langer over gedaan om zowel hun aanbod van live spellen op te bouwen en deze bij verschillende online casino’s onder te brengen. Grootste concurrent van Stakelogic is zonder twijfel het Zweedse bedrijf Evolution. Evolution is marktleider wanneer het aankomt op het ontwikkelen en aanbieden van live casino games. Zowel binnen als buiten Nederland zijn spellen van Evolution te vinden in vrijwel elk online casino van enige betekenis. Een andere concurrent, NetEnt is niet lang geleden overgenomen door Evolution, mede om zo hun positie op de markt van live casino games te verstevigen. Andere geduchte concurrenten die die zich bezighouden met het ontwikkelen van live casino spellen zijn Pragmatic Play, Playtech en Microgaming. De mogelijkheden van live casino spellen zijn nog lang niet uitgeput Spelen in het live casino is in zeer korte tijd immense populair geworden onder zowel nieuwe als reguliere spelers in het online casino. De beleving die men ervaart en de veel hogere bedragen die men bij veel live casino spellen kan winnen, hebben mede bijgedragen aan de populariteit van dit soort spellen. Waar men eerder nog uitsluitend de traditionele spellen in het live casino kon vinden, kan men tegenwoordig ook kiezen uit een aantal spannende spelshows. Bekende live game shows zijn onder andere Monopoly Live, Deal or No Deal en Dreamcatcher. Stakelogic heeft momenteel op dit moment de nieuwe spelshow Spin to Win (live) opgenomen in het spelaanbod, maar zal zeker de ambitie hebben om op korte termijn meer spelshows te lanceren. Dutchcowboys.nl heeft geen commerciële relatie met het bedrijf Stakelogic B.V. te Eindhoven. Afbeeldingen van de spellen komen uit de spellen-lobby van het Nederlandse Betcity. [Fotocredits - wpadington © Adobe Stock]