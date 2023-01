​Onveilig? Waarom 2FA niet de standaard is bij online casino’s

Een online casino is verplicht om het BSN-nummer door te sturen naar het CRUKS Register (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Dit is de Database waarin alle spelers staan die een uitsluiting hebben voor (online) kansspelen.

In het ergste geval kan deze balans wel worden weggespeeld op de verschillende online gokkasten , deze kans is zeer klein. Gelukkig betalen de meeste spelers na een sessie de complete balans uit.

Stel je wordt gehackt of er is een andere vorm van identiteitsdiefstal, waar krijgen deze boeven daadwerkelijk toegang toe als ze inloggen bij het online casino account?

Om te kunnen bepalen of het nodig is om 2FA te gebruiken is het goed om te kijken wat de schade kan zijn als iemand toegang krijgt tot je speelaccount.

Het aanbieden van 2FA heeft geen prioriteit omdat het indirect geld kost . Als het moeilijker wordt gemaakt om in te loggen bij een online casino of bookmaker dan verliezen deze partijen spelers. Daarnaast zijn de risico’s op misbruik klein .

Zelfs bij E-maildiensten zoals Gmail en Live (Microsoft Hotmail) is het gebruikelijk om in te loggen met een extra verificatiestap. Dat roept de vraag op: Waarom gebruiken niet alle casino’s met een vergunning deze beveiligingsmethode? Er gaan immers behoorlijk wat persoonlijke gegevens over de lijn, van financiële transacties tot persoonsgegevens.

Tegenwoordig wordt bij steeds meer producten 2FA (tweefactorauthenticatie) gebruikt. Zo wordt 2FA door banken ingezet om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de bankrekeningen van hun klanten, of dat er onbedoeld geld wordt afgeschreven via iDEAL of een Credit Card.

Risico bij online poker met Chip Dumping

Bij BET 365, GG Poker, Holland Casino en de Unibet website loop je meer risico door het online pokerspel. Pokerspelers laten in tegenstelling tot casinospelers vaker geld op het account staan als bankroll. Kwaadwillende die toegang krijgen tot het account kunnen vervolgens het geld doorsluizen naar andere spelers doormiddel van Chip Dumping.

Chip dumping is een vorm van vals spelen bij online poker waarbij een speler bewust zijn fiches aan een andere speler geeft. De andere speler kan vervolgens wel de winsten uitbetalen. Gelukkig wordt er streng gecontroleerd op Chip Dumping, deze vorm van valsspelen is dan ook niet toegestaan.

Toch heb je een groter risico bij deze kansspelaanbieders omdat het doorsluizen van geld naar andere partijen mogelijk is, geen enkel systeem om deze fraude te voorkomen is waterdicht.

Online Casino websites met 2FA als optie

Stel je wilt een keer online gokkasten spelen bij Betnation of een weddenschap afsluiten bij de Bookmaker Unibet, dan is het handig om te weten of je 2FA kan instellen. Het is dan ook de vraag of je het kan instellen, bij geen enkele Nederlandse aanbieder is het gebruik van two factor authentication verplicht gesteld.

We zijn door alle online casino’s gegaan die momenteel een vergunning hebben en we kwamen tot de conclusie dat grote spelers als Unibet, Jack’s, TOTO, Holland Casino, BET365 en ComeOn geen 2FA beschikbaar hebben. Ook de andere brands zoals LiveScore Bet, 777, Fair Play en Circus lijken deze extra accountbeveiliging niet aan te bieden.

Het enige online casino die het naar onze mening goed geregeld heeft is Kansino, daar is inloggen met iDIN mogelijk omdat het een zogenaamd Pay N Play casino was.