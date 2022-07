​Dit is de selectie voor het Nederlands Film Festival

De 42e editie van het Nederlands Film Festival heeft een landelijk tintje, want van woensdag 21 september t/m vrijdag 30 september wordt het hier en daar gevierd met onder andere films die zijn geselecteerd in de bios. Onder andere Netflix-serie Dirty Lines en Videoland-succes Mocro Maffia behoren tot de selectie (namelijk voor beste dramaserie). Als speelfilm is onder andere het bekende Anne+ geselecteerd voor een potentiële nominatie. Nieuwsgierig wie en wat er allemaal binnen de selectie valt? Hier komen ze:

Jury versus de computer

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Speelfilm en Lange Documentaire in Nederland worden niet bepaald door een jury. Die worden bepaald via het Academy-systeem dat is ontwikkeld samen met de Dutch Academy For Film (DAFF). Daarnaast is er nog een aparte verkiezing voor de beste regisseurs, die een paar dagen voor het filmfestival plaatsvindt.

In ieder geval wordt het eind september weer extra gezellig in Utrecht, wanneer tout Nederland uitrukt om hopelijk met een Gouden Kalf te eindigen. En terwijl zij hun speeches oefenen, hebben wij nog even om de films en series te kijken. Hopelijk verschijnen er de komende maanden steeds meer op streamingdiensten, want dat maakt het nog makkelijker om ze te kijken (en niet alleen fan te zijn van het befaamde en toegankelijke Mocro Maffia).