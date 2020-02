Dit gebeurde er tijdens de Super Bowl: optredens van J.Lo en Shakira en winst voor de Kansas City Chiefs

Amerika staat op z'n kop in de weken voorafgaand aan de Super Bowl. Inmiddels weten we in Europa dat dit voor Amerikanen hét sportevenement van het jaar is. Er wordt niet alleen American football gespeeld, maar het is daarnaast beroemd om zijn spectaculaire shows. De grootste artiesten maken er hun opwachting en er worden miljoenen neergeteld door bedrijven om hun commercial rondom de Super Bowl uit te zenden.

Trump feliciteert verkeerde staat

Gisteren namen de Kansas City Chiefs het in de 54e editie van de Super Bowl op tegen de San Francisco 49ers. De City Chiefs wonnen met 31-20. Uiteraard krijgt de winnende ploeg felicitaties van de president. Donald Trump feliciteerde helaas wel de verkeerde staat. De Kansas City Chiefs komen uit Missouri, terwijl Trump enthousiast schreef dat "jullie ploeg de mooie staat Kansas representeert." De tweet is inmiddels verwijderd, maar het kwaad was al geschied. Gelukkig hebben we de screenshots nog....