​Disney komt met levensechte lightsaber: hoe werkt ie?

Er zijn al vaak pogingen gedaan om een goede lightsaber uit Star Wars na te maken die er niet plastic uitziet, of waarvan je de ‘laserstraal’ niet ziet als het lichtzwaard uit staat. Veel pogingen, weinig succes. Disney lijkt nu de oplossing te hebben gevonden, als de lightsaber die ze in een nieuwe video onthullen tenminste niet CGI is.



Levensecht lichtzwaard

Het probleem van het maken van een levensecht lichtzwaard, dat is dat het moeilijk is om een straal te maken die ergens stopt en die niet ongezond is om in te kijken. Je ziet in de speelgoedwinkel vaak dat de straal gewoon een plastic buis is met een lamp erin, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. In een ideale wereld zou je de straal niet zien als je het apparaat uitzet én zou hij ook niet in een keer aan of uit moeten gaan, maar als het ware steeds verder moeten oplichten.

Disney lijkt de oplossing te hebben gevonden, want in een nieuwe video -uiteraard onthuld op Star Wars day- toont het een actrice (die erg op Rey uit de laatste trilogie lijkt) die zich omdraait en een levensechte lightsaber hanteert. Hoe vaak je de video ook kijkt, hoe lang je ook naar het midden van dat beeld staart: je ziet echt geen plastic omhulsel of andere staaf uit het handvat komen. Hoe werkt dat ding dan toch?