​Happy Star Wars day! Vijf leuke feitjes over Yoda en co

Het is vandaag Star Wars day. Niet omdat er een nieuwe film in de bios draait of op streamingdiensten te zien is, maar omdat het 4 mei is. May the Fourth, oftewel: May the Force be with you, de bekende Star Wars-quote. We hebben de leukste weetjes over deze geliefde filmreeks voor je verzameld.



C-3PO en R2-D2-acteurs kibbelden écht

De relatie tussen C-3PO en R2-D2 op het scherm was soms wat kibbelig, maar uiteindelijk zijn de twee robots altijd heel blij met elkaar. Dat geldt niet voor de acteurs. Kenny Baker (R2-D2) en Anthony Daniels (C-3PO) bleken helemaal niet door één deur te kunnen. Anthony was volgens Baker antisociaal en onvriendelijk, bijvoorbeeld door wanneer Baker ‘hallo’ zei toe te bijten: “Kun je niet zien dat ik in gesprek ben?!” Goed dat Baker on-screen alleen maar bliepbliep-bloepbloep hoeft te zeggen.