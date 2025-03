Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke, schokkende waarheid achter een van de bekendste familie-vloggers

Waarom gaan streamingdiensten steeds vaker voor true crime?

De keuze van Disney+ om deze documentaire uit te brengen, past in een bredere trend: true crime is booming. Netflix scoorde al eerder met docu’s over Jeffrey Dahmer en The Tinder Swindler, terwijl HBO en Prime Video ook steeds vaker inzetten op dit genre.

Waarom? Omdat het publiek gefascineerd is door echte misdaden en de psychologie erachter. Zeker wanneer het om sociale media en influencers gaat, trekt het massaal kijkers. Ruby Franke’s val past perfect in dit rijtje: een schijnbaar onschuldige familie-vlog die uitmondt in een van de meest besproken misbruikzaken van de afgelopen jaren.

De verantwoordelijkheid van YouTube: hoe kon dit zo lang doorgaan?

Een van de meest verontrustende vragen rondom deze zaak is: hoe kon het dat miljoenen mensen deze video’s bekeken, maar niemand de alarmbellen hoorde rinkelen?

YouTube verdiende jarenlang geld aan 8 Passengers, terwijl de inhoud steeds meer kritiek kreeg.

Volgers spraken zich pas uit toen Ruby’s opvoedmethodes steeds extremer werden, maar YouTube greep niet in.

Pas na haar arrestatie werd het kanaal verwijderd, maar toen was het al te laat.

Dit roept grotere vragen op over de verantwoordelijkheid van platforms als YouTube, maar ook TikTok en Instagram. Hoeveel controle moeten zij hebben over familie-content? En zouden ze niet eerder moeten ingrijpen bij signalen van eventueel misbruik?

De gevaarlijke aantrekkingskracht van influencer-families

Familie-vlogs zijn enorm populair, maar wat doet het met kinderen als hun hele jeugd wordt gedocumenteerd voor miljoenen vreemden?

Veel experts waarschuwen dat kinderen in influencer-gezinnen geen keuze hebben in hun online aanwezigheid en dat de druk om ‘perfect’ over te komen grote gevolgen kan hebben. De zaak Ruby Franke laat zien dat achter de schermen vaak een heel ander verhaal speelt.

In Frankrijk is inmiddels een wet aangenomen die kinderinfluencers beter moet beschermen, en ook in andere landen wordt hier steeds vaker over gesproken. Is het tijd dat social media-platforms strenger worden met regels rondom familie-vlogs?

True crime en influencers: de perfecte storm?

De val van Ruby Franke is niet de eerste influencer-controverse en zal zeker niet de laatste zijn. Maar het laat wel zien dat het beeld dat influencers schetsen op social media zelden de volledige realiteit is.

Met de groeiende populariteit van true crime-documentaires, en de steeds grotere invloed van social media, is dit misschien het begin van een nieuw genre: de ondergang van influencers die hun online persona misbruiken voor geld en macht.

Deze documentaire is nu te streamen op Disney+ (internationaal) en op Hulu (VS).

