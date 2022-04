Deens platform met betaalde podcasts gestart in Nederland

Niet dat het zonder abonnement ook helemaal gratis was. Veel podcast makers verdienden, en verdienen, hun geld namelijk met advertenties die in en om de podcasts te horen zijn. Maar, dat kost de luisteraar zelf natuurlijk geen geld, alleen een beetje luistertijd.

De reacties op de beslissing van de podcastmakers van Dag en Nacht Media om over te stappen naar het betaalde podcast platform lopen nogal uiteen. Van ‘goede beslissing’ tot ‘ik luister nooit meer!’. De negatieve reacties spitsen zich, zoals zo vaak bij dit soort (commerciële) beslissingen, toe op de honger naar geld van de populaire podcast makers. Schijnbaar wordt dat in Nederland nog altijd door veel mensen niet op prijs gesteld, geld verdienen.

Vanaf vandaag is Nederland een podcast platform rijker. Het Deense Podimo heeft met de overname van Dag en Nacht Media haar podcast abonnementsdienst in ons land afgetrapt. Voor vijf euro per maand krijg je toegang tot tientallen podcasts die voorheen (deels) gratis te beluisteren waren. Er is ook een premium abonnement, voor 10 euro per maand, met onbeperkt toegang tot de audioboeken op Podimo. Met het standaard abonnement kun je maximaal 10 uur audioboeken luisteren.

Betalen voor online content

Het is een discussie die met name in Nederland online al vele jaren gevoerd wordt. Betalen voor content die op het internet geplaatst wordt valt zelden in goede aarde. Maar toch, de content wordt gemaakt en dat kost, los van passie en tijd, ook gewone, ouderwetse, centen. Het is dan toch ook de normaalste zaak van de wereld dat je voor zo’n product betaald?

Content aanbieders die dat doen met een advertentiemodel – zoals de bekende banners, popup advertenties etc. – kampen al jaren met teruglopende advertentiebudgetten en steeds ‘strenger’ wordende ad-blockers. Want, ook dat willen wij in Nederland liever niet, al die ‘vervelende’ advertenties bij onze content.

Tsja, dan rest aanbieders eigenlijk weinig anders meer dan hun content achter een betaalmuur te zetten. Na de online kranten en veel andere nieuwssites, is dat nu ook tot de makers van podcasts doorgedrongen.