De ultieme movie mashup van het afgelopen decennium

1 januari was niet alleen de start van het nieuwe jaar, maar de ook de start van een nieuw decennium. We laten de '10s achter ons en beginnen aan de '20s. De laatste jaren hebben we steeds een movie mashup van dat jaar gedeeld. Met recent natuurlijk de 2019 editie. Nu we een nieuw decennium zijn gestart betekent ook dat we er een hebben afgesloten. Louis Plamondon, beter bekend als Sleepy Skunk, heeft daarom ook een meeslepende film mashup gemaakt over het afgelopen decennium. Alle blockbusters en nog veel meer komen aan bod in deze ruim 7 minuten durende video.

Movie Mashup of the decade

In deze movie mashup zie je scenes uit ondermeer: Kingsman: The Golden Circle, Daybreakers, Uncut Gems, Ocean's 8, Hereditary, 6 Underground, The Post, John Wick, White House Down, The Girl in the Spiders Web, Skyfall, Red Sparrow, The Dark Knight Rises, Insidious, Argo, Ex Machina, Lucy, Star Trek Into Darkness, World War Z, Transformers, Riddick, Suicide Squad, Iron Man 3, Elysium, Sucker Punch, Sicario, Mission Impossible, Inception, Maze Runner, Joker, The Hunger Games, Harry Potter, Captain Marvel, zo'n beetje alle Star Wars films, Life of Pi, The Wolf of Wallstreet, Rise of the Planet of the Apes, Justice League, Dunkirk, The Light Between Oceans, Jackie, Drive, The Shape of Water, Pariah, Carol, Toy Story 3, Another Earth, Never Let Me Go, Shutter Island, Interstellar, Gifted, Gone Girl, The Social Network en nog veel meer!