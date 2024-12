De ultieme film compilatie van 2024

Van YouTube naar de Oscars

Ieder jaar krijgt hij lovend commentaar op wederom een prachtig uitgewerkte movie mashup. En zijn werk is inmiddels door meer mensen opgevallen. “Ik had geen idee, maar de Academy of Motion Pictures hield deze mashups al jaren in de gaten en heeft me ingehuurd om een montage van Beste Film-nominaties samen te stellen die volgend jaar tijdens de Oscars te zien zal zijn,” aldus Louis Plamondon. Een ultieme beloning voor deze altijd ultieme movie mashups.