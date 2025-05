CoComelon verhuist in 2027 van Netflix naar Disney+

Disney heeft officieel aangekondigd dat het vanaf 2027 de streamingrechten van CoComelon verwerft, het razend populaire peuterprogramma van Moonbug Entertainment. De serie, die momenteel nog op Netflix staat, verhuist dan naar Disney+. Het lijkt een lange aanlooptijd, maar het signaal is duidelijk: de strijd om jonge kijkers is volop aan de gang — en kindercontent is het nieuwe strijdtoneel.

CoComelon: een goudmijn met eindeloze herhaling

CoComelon is een fenomeen. Wat ooit begon als een simpel YouTube-kanaal, groeide uit tot een miljardenimperium dat kleuters wereldwijd in de ban houdt met simpele animaties en liedjes. Netflix bood jarenlang onderdak aan de show, maar vanaf 2027 zal Disney+ het exclusieve platform zijn voor nieuwe en bestaande afleveringen.

Voor ouders betekent dit straks één plek minder op het scherm — en voor Disney+ een nieuwe troef om jonge gezinnen aan zich te binden.

Waarom deze deal nú al relevant is

Hoewel de content pas in 2027 verhuist, is de timing van deze aankondiging strategisch. Streamingplatforms zijn in een constante strijd om toekomstige marktdominantie. Door deze langetermijndeal te sluiten, zet Disney druk op concurrenten zoals Netflix en Amazon Prime Video. Het is een signaal naar aandeelhouders, ouders én studio’s: Disney investeert bewust in jonge kijkers. Kindercontent is namelijk geen bijzaak meer. Het is focus content geworden.

De kracht van herhaling (en loyaliteit)

In tegenstelling tot volwassen kijkgedrag, waar gebruikers zappen tussen titels en genres, is het kijkgedrag van peuters extreem consistent. Als kinderen CoComelon willen kijken, willen ze dat élke dag. Die herhaalwaarde maakt kindercontent lucratief voor streamers én onmisbaar voor ouders.

Disney snapt dat. Door CoComelon binnen te halen, verzekert het zich van een constante instroom van jonge kijkers — en een reden voor ouders om een abonnement te behouden.

Meer dan alleen streamen

Moonbug Entertainment doet meer dan video’s produceren. De merken achter hun content – waaronder ook Blippi, Little Baby Bum en Lellobee City Farm – zijn nauw verbonden met merchandising, educatie en zelfs live events. Deze deal opent ook deuren voor Disney’s uitgebreide retailkanaal: denk aan CoComelon-knuffels in Disney-winkels, of zelfs thematisering in pretparken.

De nieuwe streamingstrijd: van prestige naar peuters

Waar de eerste streamingoorlogen gingen over exclusieve films, grote series en Oscar-nominaties, verschuift de focus nu deels naar de jongste doelgroep. Bluey op Disney+, Ada Twist op Netflix, Paw Patrol op Sky/Paramount – kindercontent is uitgegroeid tot een strategisch wapen.

Met de CoComelon-deal onderstreept Disney zijn langetermijnvisie: wie de jonge kijker wint, wint de toekomst.