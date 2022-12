CBb draait verlening geldigheid FM vergunningen terug

Met de komst van DAB-radio, online streaming diensten en internet radio zou je misschien denken dat het uitzenden via de ether niet meer heel erg actueel is. Niets is echter minder waar. Er zijn nog altijd heel veel mensen die gewoon via de ‘ouderwetse’ FM-band naar de radio luisteren. Een belangrijke groep zijn de autorijders die nog lang niet allemaal over een DAB-radio beschikken.

FM-frequenties zijn gewild

Het bemachtigen van een vergunning voor een FM-frequentie is dus nog altijd een hot item. Voor de commerciële radiozenders zijn in totaal negen etherfrequenties beschikbaar. Dat zijn er minder dan dat er radiozenders zijn. Daarom worden de frequenties regelmatig opnieuw verdeeld. De vorig keer gebeurde dat in 2003. Op 1 september van dit jaar (2022) moest de volgende herverdeling plaatsvinden.

Echter, minister Adriaansens van EZK besloot vorig jaar al dat de lopende vergunningen met drie jaar verlengd zouden worden. De reden daarvoor waren de omzetverliezen die de commerciële radiozenders leden door de coronacrisis. Die zenders hadden bij de minister aangedrongen op een verlenging van de zendvergunning tot september 2023.

Een van de zenders die bij de vorige verdeling buiten de boot viel – KINK – was het niet eens met die verlening en besloot daarom een rechtszaak aan te spannen tegen het besluit van EZK. Die rechtszaak won KINK in juli van dit jaar. Tegen die uitspraak gingen een aantal radiozenders die de verlening van hun vergunning in gevaar zagen komen, in beroep bij het CBb. Daar vingen ze, zo is vandaag bekend geworden, bot. Dit betekent dat de beschikbare FM-radiofrequenties voor commerciële omroepen definitief per 1 september 2023 opnieuw verdeeld moeten worden.