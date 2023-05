Bundesliga kijken op het scherm in je BMW

Hou je van voetbal en rij je in een BMW? Dan kijk je waarschijnlijk ook graag naar de wedstrijden in de Bundesliga. De titelstrijd is daar voor het eerst in meer dan 10 jaar weer spannend tot het laatste moment. Al zal Bayern München uiteindelijk wel weer, voor de elfe keer op rij, kampioen worden. De enige club die daar nog een stokje voor zou kunnen steken is de eeuwige aardsrivaal Borussia Dortmund. Er is goed nieuws voor BMW-rijders. De Bayerische autofabrikant heeft onlangs de krachten gebundeld met de Duitse ‘eredivisie’, de Bundesliga.

Voetbal kijken in de BMW 7-serie

Dat betekent dat eigenaren van bepaalde nieuwe BMW’s vanaf nu ook kunnen genieten van content van de Bundesliga In-Car App. Die app wordt toegevoegd aan het in-car entertainment systeem van BMW, waar ook al diverse andere geselecteerde content en live games beschikbaar is. Uiteraard zijn de content en games op het curved display in het dashboard alleen te gebruiken als de auto stil staat.

Wie op de achterbank zit van een BWM die uitgerust is met het Theater Screen, kan deze diensten – en nu dus ook de content van de Bundesliga App – ook onderweg gebruiken. Het 31,3 inch grote BMW Theatre Screen zit in de 7-Serie en maakt van de achterbank een privé bioscoop. Vanaf nu kan daar dus ook Bundesliga-content worden gestreamd via de BMW Bundesliga In-Car App, die exclusief beschikbaar is in de BMW 7 Serie op het BMW Theater Screen in de Fire TV app store. Dankzij het ingebouwde 5G-compatibele antennesysteem profiteren klanten van de best mogelijke streamingsnelheden.