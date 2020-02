Bizar: hondenbaas betaalt 6 miljoen voor Super Bowl-commercial

De Super Bowl is weer voorbij. De mannen hebben zich keihard uitgeslooft om maar die felbegeerde ring te mogen ontvangen. Shakira en J. Lo schudden hun billen, hingen in een paal, nodigden wat rappers uit: het was een dolle boel. Daarnaast is er weer een vermogen gespendeerd aan dure reclamespots, die we helaas in Nederland op tv niet te zien krijgen. De commercie vierde hoogtij, hoewel er één hartverwarmend spotje was dat er met kop en staart bovenuit stak.



Scout, de golden retriever

Hij was zeven jaar oud, de golden retriever genaamd Scout. Het dier had door aderkanker en een tumor aan zijn hart nog maar een jaar te leven. Zijn baasje David MacNeil was ontroostbaar. Terwijl de dierenarts het slechte nieuws bracht, kon MacNeil alleen maar naar zijn trouwe, kwispelende viervoeter kijken. Hij keek zijn hond nog eens goed in de ogen en dacht: “Nee, ik ga hem niet in laten slapen. Dat kan gewoon niet.”

Ondanks dat hij maar 1 procent kans had op overleven, besloot zijn baasje hem toch mee te nemen naar de University of Wisconsin-Madison (UWM), dat een grote afdeling heeft voor studenten die dierenarts willen worden. Eenmaal daar kreeg het dier meteen chemotherapie en bestraling om zijn kanker aan te vallen. Met succes, want het tumor was in één maand 78 procent afgenomen en inmiddels is het zelfs helemaal weg.

Super Bowl-reclame

Reden voor Scout en David om in een juichstemming te zijn. Zodanig, dat David besloot dat hij deze mensen, deze helden, moest bedanken. Een doos Merci? Een bos bloemen? Een vriendelijk kaartje? MacNeil leek het een goed idee om er een reclamefilmpje voor te maken. Een reclamefilmpje van 30 seconden dat werd uitgezonden op het duurste reclamemoment ter wereld: tijdens de Super Bowl.



De commercial kostte David maar liefst 6 miljoen dollar en hij noemde het ‘Lucky Dog’. Oke, stiekem maakte hij er ook reclame mee voor zijn bedrijf WeatherTech, maar de boodschap is duidelijk: Scout heeft veel geluk gehad. Je kunt de commercial hieronder bekijken. En je wordt hierin ook nog opgeroepen om geld te doneren aan kankerresearch. En zo werd de o-zo commerciële Super Bowl toch een klein beetje hartverwarmend.