Ben Affleck keert terug als de autistische held in The Accountant 2

Ben Affleck en Jon Bernthal zijn terug in het tweede deel van The Accountant. In de nieuwe trailer zien we dat hij nog steeds in de accountancy zit en nog steeds met pistolen rondzwaait. Dat is geen probleem: de eerste film was verrassend goed, waardoor we uitkijken naar deze tweede, die in april verschijnt.

The Accountant 2

De eerste film draaide om een autistische accountant die door een militaire vader en een in Aziatische vechtkunst gespecialiseerde broer is opgevoed. Echter, hij is niet zomaar een accountant. Hij doet de boeken voor criminele organisaties. Hij ontdekt dat er 61 miljoen dollar is verdwenen bij een bepaalde organisatie, en dan begint het balletje te rollen.

Er worden huurmoordenaars op hem afgestuurd, die hij vervolgens met gemak omlegt, waarna hij op een soort moordtocht gaat met gevaar voor eigen leven. We zagen hem aan het einde van die film tevreden wegrijden op een boerenweggetje met een Airstream achter zijn auto, maar de tweede film die er nu aankomt bewijst dat hij geen rustig leven is gaan leiden. Hoewel: de Airstream niet helemaal verdwenen.

Autisme op het witte doek

Er is wel wat controverse rond deze films: er zijn organisaties die zich specialiseren in mensen in het spectrum en die menen dat Affleck de autist speelt zoals de niet-autist hen ziet. Er zijn echter ook autisten die zich juist erg in Affleck herkennen: helemaal in die focus en dat talent voor werken.

Op 25 april gaan we zien of Affleck het nu anders aanpakt, of gewoon weer een stevige film neerzet. Dan draait The Accountant 2 in de bioscoop.