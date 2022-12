​9x toffe films en series die ziet bij NLziet

Je houdt van streamingdiensten en je wil eigenlijk je televisie-abonnement opzeggen. Maar die ene serie waar nu iedereen het over heeft, die zorgt ervoor dat je je abonnement aanhoudt. Helemaal niet nodig: de kans is groot dat die serie ook via de streamingdienst NLziet te zien is. Dit is namelijk een streamingdienst met veel Nederlandse content van de bekende televisiezenders, naast een ruime keuze aan films. Deze 9 toffe films en series kun je nu bij NLziet bekijken.

Parasite

De Koreaanse film Parasite is uniek in zijn soort. De vertelling over een gezin die eigenlijk compleet in het leven infiltreren van een ander gezin is al bijzonder, helemaal wanneer men een wel heel bizar iets in het huis van die familie ontdekt. Deze prent is overladen met awards en moet je gezien hebben.

The Masked Singer

Het is weer begonnen, de hitshow waar RTL4 inmiddels al meerdere jaren flinke kijkcijfers mee trekt. The Masked Singer. In deze show treden allerlei bekende Nederlanders op, ook als ze niet kunnen zingen. Er schuilt echter een addertje onder het gras: ze treden op in grote kostuums van allerlei dieren. Het is aan twee teams om te bedenken wie wie is en aan het publiek om te beoordelen welke optredens het allerslechtst of juist allerbest zijn. Heerlijk vermaak dat elk jaar weer wekenlang het gesprek van de dag is bij de koffie-automaat.

Dexter: New Blood

We hadden deze serie eigenlijk op SkyShowtime verwacht, maar daar is hij nog niet te vinden. Geen probleem, want NLziet heeft hem: Dexter: New Blood. Het is de tv-serie Dexter, over een man die stiekem enorm van moorden houdt, maar tegelijkertijd bij de politie werkt. De serie was afgelopen, dachten we, maar nu is hij na 8 jaar weer terug op televisie in deze fijne nieuwe serie.

Slumdog Millionaire

Een iconische film waarin je volledig met een jongeman meedroomt over Weekend Miljonairs winnen. Slumdog Millionaire draait om een arme jongen uit de sloppenwijken van Mumbai die onverwacht Weekend Miljonairs wint. Is het wel echt gebeurt? Heeft hij bovendien niet vals gespeeld met zijn slechts 18 jaar en niet bepaald geweldige komaf? Een prachtige vertelling gebaseerd op een boek, die ook is overladen met prijzen.

Moorddossier

Als er een moord wordt gepleegd in ons land, dan horen we in het nieuws vaak wel wie het heeft gedaan en wat de straf is, maar de echte omstandigheden rondom de moord blijven vaak achterwege. Hoe vonden de ouders hun vermoorde dochter? Welke invloed heeft de paskamermoord gehad op mensen? In het fantastisch gemaakte Moorddossier wordt er elke aflevering een andere moord belicht door nabestaanden, journalisten, podcastmakers en advocaten, om zo een heel driedimensionaal beeld te schetsen van het moment van de moord en de dagen erna. Een enorm aangrijpend programma dat je zeker een tijd bijblijft.

Escape Plan

Ze zijn lomp, ze zijn eigenlijk een beetje uitgerangeerd, maar we houden van ze: Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. In de filmreeks Escape Plan schitteren ze allebei. Twee gedetineerde mannen, echter is de eeneen man die moet proberen te ontsnappen uit een gevangenis die hij zelf heeft gebouwd. Een nogal bizar verhaal, maar we smullen er al meerdere delen van.

Oplichters aangepakt

In deze televisiereeks, gemaakt door Kees van der Spek, gebeuren vaak zulke bizarre dingen dat je er regelmatig op social media mee wordt geconfronteerd. Mensen die hun internetliefdes tienduizenden euro’s overmaken en dan bedrogen blijken te worden, maar bijvoorbeeld ook kwakzalvers en andere mensen die anderen op een heel persoonlijke manier duperen. Kees moet er niets van hebben en deinst niet terug voor dit soort boeven: hij pakt ze samen met de slachtoffers aan en het resultaat zie je in Oplichters aangepakt.

Hunted

Net zo veelbesproken als Oplichters Aangepakt is Hunted. Hierin gaat een opsporingsdienst op zoek naar een verdachte en het slachtoffer, met het idee dat er altijd wel sporen te vinden zijn. Twaalf burgers slaan in deze serie op de vlucht en moeten uit handen blijven van een opsporingsteam. Wie wint er? Dat zie je in het zinderende Hunted.

The Hurt Locker

Deze bekroonde film mag zeker in je kijklijst: The Hurt Locker vertelt het verhaal van een team dat bommen moet ontmantelen tijdens de oorlog in Irak. Echter houdt één van deheren er een nogal risicovolle en niet zo conventionele manier op na om zijn werk uit te voeren, wat hem zowel geliefd als gehaat maakt in zijn team. Wat deze film echter vooral fascinerend maakt, dat is het inkijkje in één van de spannendste banen van de wereld en de liefde en aandacht waarmee dit verhaal wordt verteld.

NLZiet uitproberen?

NLziet zelf uitproberen? Gedurende deze actieperiode ontvangt je als deelnemer 2 weken NLZIET voor €0,01 cent (deze proefperiode geldt alleen voor nieuwe abonnees).