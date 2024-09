8 momenten van de MTV VMA’s 2024 die je niet wil missen

De MTV VMA’s zijn weer uitgedeeld en daarin bleek dat Taylor Swift onverslaanbaar is. Ze is de artiest met de meeste VMA’s als solo-artiest en pakte haar moment ook even om iedereen op het hart te drukken om te stemmen: de dag nadat ze mensen opriep die stem vooral op Kamala Harris te laten zijn. Lekker bezig Tay-tay. Er zijn echter 8 momenten waar we graag bij stilstaan, want het was weer een mooie show van MTV en zijn Video Music Awards.

1. Katy Perry’s medley

Katy Perry heeft het met haar laatste nummers en de enorm Niagara Falls aan kritiek niet makkelijk, maar ze mocht wel de Vanguard-award ophalen. Ze heeft er ook een zeer indrukwekkende carrière opzitten, en natuurlijk hopen we voor de ster dat die carrière snel weer wordt zoals die was. En zo geweldig als ze liet zien in haar optreden op de VMA’s, want die medley was fantastisch en visueel zeer spectaculair.