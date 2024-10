5 x hoe Lonely Planet bewijst dat romcoms moeten moderniseren

2. De seks

Het is geen populair onderwerp, we weten het, maar als er al seks plaatsvindt in een romcom, dan is dat zelfs anno 2024 vaak nog steeds heel erg gefocust op de man. Hij zoent haar vol passie, ze komen de deur binnen terwijl ze een half kledingstuk bij elkaar uittrekken en dan doet hij haar vaak tegen de muur en is het na vijf bewegingen en wat gekreun voorbij. Nu hoeft een vrouw niet altijd de grote ‘O’ te hebben, maar met elkaar ‘naar bed’ gaan blijft een heel man gefocust iets en dat is zo vreemd voor een genre dat toch voornamelijk vrouwen aanspreekt.

Je kunt stellen dat het misschien niet zo sexy is als het langer duurt of dat het weergeven van de dingen die vaak gebeuren om een vrouw een orgasme te geven misschien minder geschikt is voor een romcom, maar komt dat niet juist omdat die wham-bam-thank-you-mam-mentaliteit zo diepgeworteld is in -voornamelijk- romcoms? Tijd om daar eens verandering in te brengen, we zien in series ook vaak genoeg dat het ook als het om het vrouwelijke hoogtepunt gaat in een paar seconden te tonen is (en op een nette manier).

3. Amerikanen reizen naar het buitenland voor… elkaar

Waar zombie-apocalypsen en alien-bezoeken ook eigenlijk altijd alleen in de Verenigde Staten plaatsvinden in films, zo zien we in romcoms vaak dat Amerikanen ergens heenreizen en dan allemaal buitenlandse mensen ontmoeten uit het land waar ze op reis zijn, maar die eigenlijk alleen maar als een soort lakei dienen. Want Amerikanen vallen op Amerikanen. Nu is dat in Lonely Planet wel iets anders, want hij is niet helemaal Amerikaans natuurlijk, maar hij moet wel een soort Amerikaan voorstellen. Als je lang over dit concept nadenkt, dan besef je je hoe idioot het eigenlijk is dat we steeds naar films kijken waarin Amerikanen over de hele wereld reizen vol met fantastische mensen, om vervolgens elkaar weer te vinden.