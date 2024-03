​4 dingen die je moet weten als je aan een tv-programma meedoet

Ben je kandidaat in een televisieprogramma? Erg leuk! Probeer te ontspannen, denk goed na over wat je zegt en bedenk je dat de camera er altijd 4 kilo bijdoet en vooral dat je zelf weinig invloed hebt over hoe je in beeld bent. Daarnaast is het slim om rekening te houden met de onderstaande vier factoren.

Drukke printjes zijn meestal geen goed idee op televisie, of bijvoorbeeld gestreepte kleding: dit kan namelijk gaan ‘dansen’ en dan verstoor je het beeld. Je kunt beter voor iets egaals kiezen, want daarmee zit je altijd veilig. Pas als je in een studio met green screens zal werken wel op dat je geen lichtgroen aantrekt, anders val je helemaal weg wanneer er een effect wordt toegevoegd met behulp van die green screen.

Goed gescoord in een quiz op televisie? Verwacht niet dat het volledige bedrag van jou is. Hoewel het kansspelbelasting heet, moet je het niet alleen betalen als je door gokken gewonnen hebt. Ook puzzelen of een kennisquiz levert geld op dat onder de kansspelbelasting valt. Soms worden er uitzonderingen maakt, maar in principe moet je kansspelbelasting betalen en die is voor 2024 vastgesteld op 30,5 procent (bij geldprijzen van meer dan 449 eur. Heb je geen geldprijs gewonnen, maar bijvoorbeeld een auto, dan moet je belasting betalen op basis van 85 procent van de catalogusprijs. Soms nemen tv-programma’s die kosten op zich, maar lang niet altijd.

First Dates is wel een leuk programma. Waarom mensen eraan meedoen snap ik ook niet. Zo'n camera is zonder date al heel ongemak.

Herhaal de vraag

Dit is uiteraard niet van toepassing als je aan een kennisquiz meedoet, maar als je bijvoorbeeld in de dagboekkamer in een realityshow zit en de producent vraagt je iets, dan is het handig om de vraag in je antwoord te herhalen. Dus is de vraag: “Wat is je favoriete vakantieland?” Dan zeg je niet: “Spanje.” Dan zeg je dus: “Mijn favoriete vakantieland is Spanje.” Dan heeft de montage een volledige zin die het kan gebruiken, zonder dat de stem van de medewerker van het tv-programma hoorbaar is. Je praat dus eigenlijk een beetje in oneliners, lijkt het. Let maar op bij realityprogramma’s: sommige tv-sterren zijn iets te getraind in die volzinnen als antwoord, waardoor het heel nep overkomt.

Lees geen social media

Social media halen meestal niet het beste in de mens naar boven en als je met je hoofd op televisie komt, dan hebben mensen daar waarschijnlijk een mening over die ze ventileren op bijvoorbeeld X/Twitter. Wil je je goed blijven voelen over je optreden, dan kun je het beste social media niet lezen. Kun je je nieuwsgierigheid echt niet bedwingen, vraag dan of iemand die dichtbij je staat de socials wil lezen en wil vertellen wat er staat. Je kunt ook aan hem of haar meegeven dat je wel of niet alles wil weten. De beste en leukste personen worden er compleet neergesabeld, dus pas een beetje op jezelf. En over social media gesproken: zorg dat je er goed bijstaat op het internet qua profielen, mensen gaan je waarschijnlijk googlen. En: heel veel plezier!