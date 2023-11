​10 nostalgische series uit de 90’s die we op Netflix willen zien

Full House is terug, Heartbreak High is terug.. Er zijn allerlei series die een comeback maken op Netflix. Sommige mensen zouden liever de oude serie kijken, en ook echt: het liefst al die afleveringen gewoon keihard bingen. Anderen zien dat toch anders, die willen het wel in een nieuw jasje zien. Tot welke categorie je ook behoort, het zou toch tof zijn als Netflix deze series weer terug zou brengen op de streamingdienst.

1. Dinosaurs Het is een heel raar geheel als je er over nadenkt, maar wat als dinosaurussen de meteoriet hadden overleefd en als een soort mensen hadden geleefd? We volgen de avonturen van een gezinnetje dinosauriërs dat eigenlijk leeft zoals we gewend zijn in sitcoms, maar dan net even anders. Met best heel mooie kostuums, maar er werkten ook hooggeplaatste mensen aan deze serie. Dat mag wat ons betreft zeker terugkomen.



2. X-Men: The Animated Series Alleen al voor de epische introtune zouden we graag zien dat deze cartoon terugkwam. De X-Men kwamen enorm goed uit de verf in deze Marvel-serie, waarin we onder andere een grote rol zien voor Storm en Wolverine. Het was een spannende serie, de afleveringen waren van een goede lengte en het is voor veel mensen een van hun eerste kennismakingen geweest met superhelden.

3. Dawson’s Creek Een iets minder prettige introtune is die van Dawson’s Creek, maar gelukkig was de rest van deze serie geweldig. Dawson die altijd zo enorm gevoelig was, Joey die een soort ideaal buurmeisje was, en dan de taboes die allemaal voorbijkwamen. Helaas zijn sommige dingen nog steeds niet helemaal veranderd, maar daarom is het ook ideaal als Dawson’s Creek terugkomt. De serie staat zelfs op streamingdiensten, maar dit is dus een typisch gevalletje: hier mag een remake van komen.

4. Alf Een alien life form: Alf was altijd uit op de kat en woonde in de kelder bij de familie Tanner. Stiekem komt deze serie uit de jaren ‘80, maar hij is in Nederland ook in de jaren ‘90 nog zo lang uitgezonden, dat we hem toch scharen onder de 90’s-series. En we willen het gewoon graag over hem hebben, want het was zo’n eigenzinnige serie. Als je nu zegt Alf, dan weet nog steeds iedereen over wie je het hebt. Die pop, sorry, dat buitenaardse wezen, is ook nog altijd enorm herkenbaar. En misschien kun je een nieuwe variant met AI en een huisrobot maken, wie weet?

5. Sex and the City Ja ja, Sex and the City is natuurlijk op HBO Max te zien, en dan ook nog in een nieuwe versie, maar daarin zijn de dames allemaal wat ouder en worden er toch wat minder taboes doorbroken als we zagen in de originele serie. Sex and the City kon dingen maken en breken: de Cosmopolitan-cocktail is het perfecte voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook bloggen werd bekender door Carrie’s mijmeringen. Het zou tof zijn als er een nieuwe versie kwam die ook wat meer volgens de televisieregels van vandaag de dag zou worden gemaakt: dus niet alleen rijke, witte vrouwen, maar juist een fijne club mensen van wie we ons dan weer kunnen afvragen wie wie is in onze eigen vriendengroep.

6. Flodder In Nederland kijken we altijd veel Amerikaanse shows, maar er zijn ook Nederlandse parels, zoals Flodder. Flodder is echt een serie die je haat, of waarvan je houdt. Maar zelfs als je tot die eerste categorie behoort, dan zal je toch beamen dat het best tof zou zijn om te zien hoe die familie zich in 2023 zou standhouden. We denken een beetje aan de mannen uit Maaskantje, maar dan wat minder jaren ‘90, en wat meer de huidige tijd. Vinden we nu andere dingen 'aso' dan toen? Ongetwijfeld, en het is aan de nieuwe Flodder om dat te laten zien.

7. Malcolm in the Middle Het was een enorm dysfunctionele familie waarin alles misging, maar het was eigenlijk wel verfrissend dat deze serie ook dingen mis liet gaan. En vooral, dat de familie altijd samenwerkte, ook al werd dat er niet te dik bovenop gelegd. De kinderen mochten elkaar niet altijd, of soms zelfs altijd niet, maar uiteindelijk werd er toch wel weer voor gezorgd dat iedereen tevreden was.

8. Fresh Prince of Bel-Air Will Smith, kom op, breng gewoon een nieuwe Fresh Prince. De introtune mag wel hetzelfde blijven, maar neem ons mee in de huidige tijd, met of zonder Carlton-dance. Wij zitten er klaar voor, en waarschijnlijk kan hij ook wel een verzetje gebruiken. We zijn natuurlijk wel in een maatschappij terechtgekomen waarin Black'ish bestaat, dus de nieuwe Fresh Prince zal zichzelf echt moeten heruitvinden.

9. SamSam Nog een Nederlandse serie is SamSam: het was grappig, het liep een beetje uit de pas, en we missen nog steeds de liefde van Nol. SamSam was een heel originele serie in een landschap waarin veel hetzelfde werd gedaan. En ook nog eens met heel leuke acteurs, waar we graag meer van zouden zien. Eigenlijk was deze serie ook heel erg fout, maar toen was dat precies leuk op het randje. En de introtune was ook een, bijzondere belevenis.

10. Geef Nooit Op Oke, hier denken we dat we toch wel voor een andere presentator zouden gaan, maar stel dat er een Amerikaanse versie van zou worden gemaakt, zonder daarbij te overdreven en ‘move that bus’-achtig te worden. Gewoon kinderen die iets willen, en de televisie die het waar gaat maken. Heerlijk toch? Mag van ons ook in een volwassen variant komen trouwens. Het is net als bij programma's over de loterij winnen: even dat 'wat als'-gevoel, even fantaseren, dat is waar we graag weer wat meer toe uitgedaagd worden.