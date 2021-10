50 jaar e-mail: van ecard naar webshopbevestiging

Vroeger stuurde je elkaar weleens een ecard: dat was dan heel speciaal. Tegenwoordig tag je elkaar in een meme op Facebook. E-mail is al 50 jaar onder ons en ondanks social media is dit stokoude online kanaal nog lang niet verdwenen.



50 jaar e-mail

E-mail bestaat al 50 jaar, al is het eigenlijk iets langer: in 1965 was er al berichtenverkeer tussen mainframes, maar pas in 1971 ging het los. Toen stuurde Raymond Tomlinson zijn eerste e-mail waarbij hij met een apenstaartje het verschil aanduidde tussen de gebruiker en het netwerk. Dat doen we nu nog steeds: vaak zijn e-mailadressen laura@naamvandewebsite.nl, of algemeen: info@naamvandewebsite.nl.

Allemaal leuk natuurlijk, maar in 1978 gebeurde er iets met e-mail dat veel mensen nog een doorn is in het oog: e-mailmarketing. De eerste spam werd verstuurd door een verkoper van DEC. Het ging in een keer naar 600 e-mailgebruikers. De verkoper werd meteen verketterd: maar daar moesten we onze dure computers niet voor gebruiken?!

Inmiddels weten we beter. Sterker nog, vaak blijken verkooppraatjes per e-mail heel goed te werken. Aan de andere kant zorgt spam ook voor succesvolle phishing-aanvallen. Nog steeds denken veel mensen dat phishingmails echt bij de banken vandaan komen, zelfs als ze er geen rekening hebben.