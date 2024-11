Wortell opent nieuw next-gen Cyber Defense Center

Toekomst van cybersecurity

Maarten Goet, Directeur Cybersecurity bij Wortell, blikte terug op de afgelopen vijf jaar van Wortell Enterprise Security en de rol van Managed eXtended Detection and Response (MxDR) in het versterken van digitale weerbaarheid. Tijdens de opening werd ook ingegaan op de impact van de digitale energietransitie, de veranderende NIS2-wetgeving en de specifieke uitdagingen voor de zorgsector, met bijdragen van onder andere Peter Baard (Energie ISAC Nederland) en Onno Theuvenet (Z-CERT). In dit kader werd het belang van sterke detectieoplossingen voor zorginstellingen onderstreept, waarbij Wortell’s MxDR-dienstverlening als geselecteerde detectie en response oplossing door Z-CERT, een belangrijke rol speelt in het versterken van cyberweerbaarheid voor zorgorganisaties.

De kracht van diversiteit

Bij Wortell is diversiteit essentieel voor het versterken van cybersecurity. Initiatieven zoals Women in Cyber, onder leiding van Femke Cornelissen, dragen bij aan innovatieve oplossingen en een sterke beveiligingsbasis.

Meer dan een traditioneel SOC

Het Cyber Defense Center van Wortell onderscheidt zich van traditionele Security Operations Centers (SOC) door zijn proactieve en allesomvattende aanpak. Terwijl reguliere SOC’s zich vaak beperken tot monitoring en detectie, gaat het Wortell CDC verder. Dankzij een geïntegreerde combinatie van AI, geavanceerde Microsoft-technologieën zoals Defender XDR, Entra ID en Purview, en de unieke MxDR-dienst, kunnen ze niet alleen direct ingrijpen bij cyberdreigingen, maar ook zelf herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dit gebeurt zonder afhankelijk te zijn van derde partijen, wat de snelheid en effectiviteit van een reactie aanzienlijk vergroot.

Alex Smits, Head of Cybersecurity bij Wortell: “Vanwege de kracht van de Microsoft-software in combinatie met de kennis, ervaring en kunde van onze medewerkers kunnen wij organisaties optimaal beschermen.”

Security MSSP of the Year

Wortell ontving recent de prestigieuze titel Security MSSP of the Year, een erkenning voor haar innovatieve aanpak en prestaties op het gebied van cybersecurity. De opening van het CDC en deze wereldwijde prijsuitreiking onderstrepen Wortell’s leiderschap in digitale beveiliging.