Dit zijn de huidige trends binnen cybersecurity en hoe je jezelf beschermt

Het jaar is bijna voorbij en daarom kijken we naar de trends die we momenteel zien op het gebied van cybersecurity. Waar moet je nou echt voor oppassen dit jaar? Dit zijn de veelvoorkomende cybersecurity-zaken van 2024.

1. Ransomware

Iedereen ontvangt wel eens een bericht dat gewoon informatie lijkt, maar eigenlijk een aanval is. Vaak is dat phishing. Inmiddels kennen we dat wel, al herkennen we het steeds moeilijker. Dat ligt niet aan ons: dat ligt onder andere aan de komst van AI waarmee je nu eenmaal veel beter foutloos kunt schrijven, kunt vertalen, enzovoort. Dat geldt niet alleen voor die werkmails die je stuurt, maar ook voor hackers. In het verlengde van phishing ligt ransomware. Zodra kwaadwillenden toegang hebben tot je systeem slaan ze toe. Ze kidnappen als het ware je bestanden (en daarmee soms zelfs je hele systeem) en je krijgt past toegang als je een x bedrag betaalt. Losgeld dus.

Zo bescherm je je ertegen: back-ups maken. Heb je immers ergens een back-up (en dan uiteraard het liefst eentje waar de hacker geen toegang toe heeft), dan ben je bij zo’n aanval in ieder geval niet je documenten kwijt. Let wel, als het bijvoorbeeld klantgegevens betreft en de hacker is succesvol met zijn aanval, dan heb jij die bestanden ook, maar heb je alsnog te maken met een datalek omdat de hacker de informatie ook heeft. Zorg naast back-ups ook voor up-to-date software en zorg dat je medewerkers informeert over hoe zij phishing herkennen en wat ze moeten doen bij ransomware. Er wordt vaak geadviseerd niet te betalen, check hoe dat in jouw bedrijf zit.