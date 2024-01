​We willen af van wachtwoorden: moeten ze juist langer

2024 moet het jaar worden waarin we stoppen met wachtwoorden. Er zijn zoveel andere manieren om in te loggen, dat het niet meer nodig zou moeten zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat een wachtwoordmanager als LastPass juist heel graag wil dat je wachtwoorden langer worden.

Announcement: In January 2024, LastPass will require all existing customers to use a master password with at least 12 characters. This policy will be implemented via a phased rollout. More: https://t.co/KjzpBC6l7Z pic.twitter.com/W64Hrb58bB

Het voordeel daarvan is dat je moeilijkere wachtwoorden kunt kiezen, want je hoeft ze toch niet te onthouden. Dan is Theekopje1! niet meer je wachtwoord, maar wel jp3891HKL@!qid. Je ziet het al meteen: dat is moeilijker te kraken. Als er gebruik wordt gemaakt van systemen om je wachtwoord te kraken, dan is meer tekens beter. Het betekent immers dat er meer verschillende combinaties mogelijk zijn en dat het langer duurt voordat de boel gekraakt is.

LastPass (dat overigens recent zelf met een hack te maken had) gaat nu afdwingen dat je wachtwoorden gebruikt die 12 karakters lang zijn. Dat is erg lang en dat maakt het uiteraard moeilijker te onthouden, maar ook moeilijker te kraken. Bovendien is LastPass een wachtwoordmanager, dus het is software die ervoor is bedoeld om die ellenlange wachtwoorden juist voor je te onthouden, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Is the death of the password in sight? 2023 was the year that passkeys started to take off, and 2024 will be even bigger. My new story explains what passkeys are, how they went mainstream this year, and what's ahead for this password killer. https://t.co/WkB4CU4NlS pic.twitter.com/CcQoD2eXSs

Weg met wachtwoorden

Hoewel het zeker toe te juichen is, zijn er ook wat problemen mee. We willen toch helemaal geen wachtwoorden meer? Er is gezichtsherkenning, er zijn Passkeys, er zijn opties om met een link vanuit je e-mail in te loggen. Zo’n ouderwets wachtwoord moeten we toch juist helemaal niet meer willen? Passkeys zijn de gouden greep om van wachtwoorden af te komen. Hiermee log je niet in door een sms op je telefoon met een code, maar door je telefoon alleen maar te ontgrendelen. Immers gebruik je daarvoor je biometrische gegevens en dat zegt nog meer dan wat dan ook: ‘dit ben ik’.

Een PassKey werkt als volgt: je stelt het in door op een website in te loggen die ze biedt. Je krijgt dan meestal al snel een pop-up met de vraag of je PassKeys wil gebruiken. Google doet het bijvoorbeeld bij Gmail tegenwoordig. Vervolgens wordt er een soort sleutel in tweeën gebroken, waarbij de ene helft bij de website ligt, en de andere helft in je smartphone zit, en je krijgt toegang door je telefoon te ontgrendelen (met je gezichtsscan of de vingerafdrukscanner bijvoorbeeld). Dan komen de twee helften samen en krijg je toegang. Wil je meer weten, lees dan: Wat zijn passkeys en wat kun je ermee?