Waarom trappen mensen nog steeds in phishingmails?

Menig kantoormedewerker begint al te gapen als er een mail over een phishing-training in de mailbox verschijnt. We weten anno 2025 toch wel dat we niet op vreemde linkjes moeten klikken en tikken? Nou nee, dat weten we dus nog niet. Dit is waarom mensen nog steeds in phishingmails trappen.

Waarom we nog steeds in phishingmails trappen

Steeds vaker wordt er phishing verstuurd. Geen wonder: het is een enorm succesvolle manier van hacken. We blijven er telkens maar intrappen. Voel je er echter niet al te stom door, want als er iets duidelijk is, dan is het dat het ongeveer iedereen wel kan overkomen. Zo blijkt nu bijvoorbeeld dat phishing ook steeds vaker succesvol is bij hooggeplaatste mensen binnen organisaties, en dat zijn natuurlijk precies de mensen die hackers willen hebben: de mensen met de toegang tot het geld en/of de meeste informatie.