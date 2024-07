Veel openbare WiFi netwerken in Parijs zijn onveilig

Experts van Kaspersky hebben bijna 25.000 gratis WiFi-spots in Parijs geanalyseerd voor de Olympische Zomerspelen en Paralympische Spelen. Uit hun analyse blijkt dat bijna 25 procent van deze netwerken zwakke of geen encryptie heeft, waardoor gebruikers kwetsbaar zijn voor diefstal van persoonlijke- en bankgegevens. Slechts zes procent van de netwerken maakt gebruik van het nieuwste beveiligingsprotocol WPA3.

De komende Olympische Spelen in Parijs, de eerste zomerspelen nadat de pandemiebeperkingen zijn opgeheven, trekken naar verwachting duizenden toeristen aan. In aanloop naar de Spelen hebben onderzoekers van Kaspersky’s GReAT (Global Research and Analysis Team) de beveiliging van de open WiFi-netwerken die bezoekers kunnen tegenkomen in kaart gebracht en beoordeeld.

WiFi-spots in Parijs

De onderzoekers analyseerden 47.891 gegevens van WiFi toegangspunten populaire en Olympische locaties (ondermeer: Arc de Triomphe, Avenue des Champs-Élysées, Louvre Museum, Eiffeltoren, Notre Dame Kathedraal, Seine rivier, Trocadéro, Stade de France) in Parijs en identificeerden 24.766 unieke WiFi-toegangspunten. Ze ontdekten dat een kwart (25%) van deze netwerken ernstige beveiligingsgebreken vertoont, zoals zwakke of geen encryptie, waardoor ze kwetsbaar zijn voor onderschepping, decryptie of cracking-aanvallen.

Daarnaast is bijna een op de vijf (20%) geconfigureerd met WPS, een verouderd en gemakkelijk te kraken algoritme, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor WPS-aanvallen die mogelijk leiden tot gegevensverlies. Slechts zes procent van de geanalyseerde netwerken gebruikt het nieuwste beveiligingsprotocol WPA3.

“Zoals de sporters trainen voor de sportzomer in Frankrijk, hebben cybercriminelen een onaangenaam welkom voorbereid voor de miljoenen mensen die op weg zijn naar hotels, fanzones en evenementen in Parijs. Ze kunnen valse toegangspunten opzetten of legitieme netwerken compromitteren om gegevensoverdracht te onderscheppen en te manipuleren. Open en verkeerd geconfigureerde Wi-Fi-netwerken zijn bijzonder aantrekkelijk voor criminelen, omdat ze de diefstal van wachtwoorden, creditcardgegevens en andere gevoelige gebruikersgegevens mogelijk maken,” aldus Amin Hasbini, hoofd van de META-onderzoekseenheid bij Kaspersky’s GReAT (Global Research and Analysis Team).