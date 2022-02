Tweestapsverificatie zorgt voor helft minder Google-hacks

Tweestapsverificatie betekent dat je niet alleen inlogt met een e-mailadres en een wachtwoord, maar dat je vervolgens nog een code moet bevestigen op een andere manier. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een bepaald getal dat in beeld te zien is op je telefoon aan te tikken, of door een code via sms te ontvangen en die in te voeren. Meestal is er bij tweestapsverificatie wel een telefoon of tablet nodig, want juist dat tweede apparaat zorgt ervoor dat het waarschijnlijker is dat jij het bent die wil inloggen.

Google en YouTube

Google heeft tweestapsverificatie hoog zitten: het heeft het zelfs verplicht gesteld in 2021. Niet zonder reden, en zeker niet zonder resultaat: maar liefst de helft minder accounts worden nu gehackt, omdat de hacker immers veel meer nodig heeft dan slechts een wachtwoord. Google schrijft in zijn blog: “Sinds het initiatief van vorig jaar hebben we 2SV automatisch ingeschakeld voor meer dan 150 miljoen mensen, en we hebben het ook verplicht gesteld voor meer dan 2 miljoen YouTube-videomakers. Als resultaat van deze inspanning hebben we onder die gebruikers een afname van 50% gezien in accounts die gecompromitteerd werden.”

Deze afname spreekt boekdelen over hoe effectief een tweede vorm van verificatie kan zijn bij het beschermen van jouw gegevens en persoonlijke informatie, schrijft Google. “En hoewel we trots zijn op deze eerste resultaten en blij zijn met de reacties die we hebben ontvangen van onze gebruikers en de community, zijn we alweer druk bezig met ander werk dat we achter de schermen doen om het voor onze gebruikers nog veiliger te maken.” Hopelijk zijn dat meer mogelijkheden met biometrische gegevens, want soms is het moeilijk inloggen als je telefoon niet bij de hand is.