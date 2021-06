​Google: “Url na .nl of .com weghalen heeft geen zin”

Als je iets opzoekt op internet, hoe ga je dan te werk? Stel je gaat naar DutchCowboys. Typ je dan in de adresbalk Dutchcowboys.nl in? Ga je naar Google en tik je het daar in? Tik je in de adresbalk alleen Dutchcowboys of klik je liever op een linkje vanuit een social media platform? Er leiden veel wegen naar Rome. Google dacht url’s te versimpelen door in de adresbalk alleen nog DutchCowboys (of Google, AD, TheVerge) te tonen, zonder wat er na de .nl of de .com komt. Hier komt het nu van terug.

Alles na de .nl of .com

Het .com of .nl gedeelte wordt niet verwijderd, want dan zou het adres niet meer kloppen. Google wilde alleen verbergen wat er allemaal nakomt, zodat gebruikers hopelijk eerder zouden zien dat een internetsite een namaakwebsite is. Je wordt dan immers niet in de war gebracht door wat er achter de bekende nl of com komt en kunt je beter concentreren op het adres ervoor. Staat er echt Dutchcowboys, of toch Duthcowboys? Het is een veelgebruikt truukje door hackers die je gegevens willen opvissen.

Een goed idee dat voortkwam uit een hulpvraag, want zeker sinds het huisgebonden zijn is het aantal pogingen tot hacken en phishen aanzienlijk toegenomen. Google testte deze optie dan ook al sinds augustus. Het maakt voor een gebruiker eigenlijk niet uit of hij op Dutchcowboys.nl is of op Dutchcowboys.nl/online/welke-landen-hebben-het-snelste-en-goedkoopste-internet-ter-wereld. Je kon het trouwens in de test wel zien als je dat wilde, want daarvoor moest je op het adres in de adresbalk klikken.