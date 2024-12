SEO wordt vergiftigd door malvertising: zo zit dat

We denken vaak wel dat hackers bij ons komen via persoonlijke berichtjes, maar dat is lang niet altijd het geval. Ze weten ons ook vaker dan ooit te bereiken met gevaarlijke advertenties: ook wel malvertising.

Malvertising

Hackers doen er alles aan om te zorgen dat hun slechte advertenties op het internet verschijnen en dan nog het liefst op prominente plekken in de zoekmachine. Het aantal gevallen van malvertising stijgt enorm, zo laat Malwarebytes weten. In de Verenigde Staten werd er een stijging van 41 procent jaar-op-jaar waargenomen deze herfst.

Het is moeilijk om er grip op te krijgen, omdat veel van dit soort cybercrimnelen de accounts maar een keer gebruikt. Hierdoor is er niet echt een pad te vinden en is het gedrag bovendien moeilijk voorspelbaar. Toch is wel te zien dat het vooral Zuid-Azië is waar de aanvallen vandaan komen. 90 procent zou zelfs uit Vietnam en Pakistan afkomstig zijn. Mensen trappen er snel in, omdat sommige van deze sites ook daadwerkelijk bovenaan komen te staan via Google, waardoor mensen onterecht denken dat het legitieme advertenties zijn. En ja, daar hebben deze kwaadwillenden zelfs geld voor over, want ze staan dan op de betaalde marketingplekken. Zo effectief blijkt deze vorm van oplichting te zijn.