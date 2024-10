Ransomwareaanvallen slagen nog steeds: 178 stuks in 2023

In ieder geval blijkt het toch wel een lucratieve business, want volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er vorig jaar meer aanvallen geweest dan tot nu toe bekend was. De AP raadt bedrijven aan te zorgen dat hun beveiliging op orde is. Slachtoffers van deze praktijken hebben vaak te maken met ransomware door slecht wachtwoordbeleid, updates die niet worden uitgevoerd en het niet hebben van multifactorauthenticatie. Die laatste stond bij in ieder geval ruim de helft van de organisaties niet aan. Dat terwijl hackers echt niet altijd op banken uit zijn: zorginstellingen schijnen er bijvoorbeeld ook last van te hebben, dus ook daar moet de cybersecurity in orde zijn.

Datalek

Ransomware is niet alleen vervelend door dat betaaldilemma. Ook heeft het vaak nog een bijkomend probleem: de hacker heeft toegang tot je data. Je hebt dus ook vaak te maken met een datalek waarin gegevens worden gestolen. En ja, dat is toch een extra reden voor een bedrijf om te willen betalen: het is de makkelijkste oplossing en er komen -hopelijk- geen gegevens op straat te liggen.