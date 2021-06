Pas op! Niet elke internetapotheek is betrouwbaar, ook nepcoronatests aangeboden

Even wat medicatie online bestellen of een voorraad goedkope coronatests? Niet elke internetapotheek blijkt even betrouwbaar te zijn. Criminelen weten inmiddels dat ze flink geld kunnen verdienen aan de pandemie en zijn het afgelopen jaar een recordaantal fake online apotheken gestart. Gelukkig weet de internationale opsporingsdienst Interpol dit ook. Zij ontdekten een groot aanbod aan namaakproducten, illegale medicijnen en nepcoronatests. De websites zijn inmiddels offline gehaald. Niet alleen is het hartstikke illegaal, je loopt als consument gevaar wanneer je hier producten bestelt.

Neppe internetapotheken

De 'operatie Pangea' werd al in 2008 gestart. Hiermee richt Interpol zich op de opsporing van fake online apotheken en de producten die door hen worden verkocht. Bij deze operatie waren politie, douane en gezondheidsinstanties uit 92 landen betrokken. 113.020 sites of linkjes op sites werden offline gehaald. Deze operatie toonde ook aan dat internetcriminelen profiteren van de toegenomen vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëneproducten. Meer dan de helft van alle medische apparatuur die door Interpol in beslag werd genomen, was nep. Ook werden er veel nepcoronatests aangetroffen en potentieel gevaarlijke -illegale- geneesmiddelen. In totaal hadden de in beslag genomen producten een waarde van meer dan 23 miljoen dollar. De toename van aan corona gerelateerde apparatuur, producten en tests is opmerkelijk.

Hoe herken je een nepcoronatest?

Koop niet zomaar een coronatest online, maar doe dit bij een betrouwbare winkel. Het aanbod aan tests die altijd een negatief resultaat tonen of alleen een vals testcertificaat, neemt enorm toe. Sinds begin april kun je in Nederland ook zelftests kopen. Deze zijn vooral bedoeld om extra besmettingen op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Als je wel klachten hebt kun je een afspraak maken bij een teststraat.

Waar moet je op letten als je een zelftest koopt (bron: Ministerie van VWS)?

De zelftests moeten per stuk verpakt zijn en voorzien van de benodigde materialen. Het woord 'zelftest' staat duidelijk zichtbaar op de verpakking.

Er moet een CE-tekentje op de verpakking staan, gevolgd door een 4-cijferige code of een verwijzing naar het ontheffingsbesluit.

Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig, daarin staat een uitleg over het gebruik en aflezen van het resultaat.

Heb je een test gekocht maar twijfel je over de echtheid? Voldoet de test niet aan de eisen? Meld dit bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Koop geen valse testuitslag

Nog een laatste waarschuwing, die zeker handig is nu de vakantieperiode bijna aanbreekt: koop geen valse testuitslag voordat je op vakantie gaat. Op veel bestemmingen moet je een testuitslag laten zien voordat je het land binnen mag, zeker als je gaat vliegen. Vervalste PCR-testen worden volop aangeboden. Zo ben jij er zeker van dat je op vakantie kunt gaan, maar wel illegaal bezig. Het is niet de bedoeling dat je de teststraten van de GGD gebruikt voor een negatieve testuitslag en je ontvangt van hen ook geen certificaat. Je komt er dus niet onderuit om je te laten testen bij een commerciële teststraat. Hiervoor zijn verschillende aanbieders.

Om de GGD-en te ontlasten heeft de overheid helaas besloten niet mee te werken aan het verstrekken van non-COVID-verklaringen. Wat toch een beetje apart is, aangezien je daarmee allerlei peperdure teststraten faciliteert. Waarbij je bovendien niet weet hoe de kwaliteit ven zo'n test eigenlijk is. Ons advies? Zoek een betrouwbaar adres voordat je op vakantie gaat. Online is genoeg informatie te vinden. Koop geen fake uitslagen of tests, dat is illegaal en je kunt er een flinke boete voor krijgen.