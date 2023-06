Nieuw onderzoek: datalekken in de zorgsector nemen nog steeds toe

De resultaten van het onderzoek onthullen dat een opmerkelijke 41% van de organisaties sinds 2021 te maken heeft gehad met een datalek door een externe bron. Ook steeg het aantal datalekken door medewerkers met 53%. Dit leidde tot een stijging van het totale aantal datalekken door werknemers, waarbij bijna alle organisaties (96%) in de gezondheidszorg op zijn minst een datalek hebben ervaren in het laatste jaar. Ruim de helft (55%) had betrekking op een datalek door een externe bron of DDoS-aanval .

Deze situatie heeft geleid tot een aanzienlijke toename over de beveiliging ervan. Uit een nieuw onderzoek van SOTI blijkt de omvang van de beveiligingsrisico's: 96% van de Nederlandse zorgverleners in de eerstelijnszorg heeft sinds 2021 te maken gehad met ten minste één datalek.

Datalekken in de zorgsector in Nederland blijven toenemen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk aangegeven dat Nederlandse burgers ervan uit moeten gaan dat hun persoonlijke gegevens waarschijnlijk al gelekt zijn of in de toekomst zullen worden gelekt.

De toename van onbeheerde apparaten

De schaal en diversiteit van het gebruik van apparaten in de gezondheidszorg in Nederland blijft toenemen. De helft (49%) van de IT-professionals meldt een toename in de mix van apparaten (mobiele apparaten, tablets, rugged apparaten, printers etc.) die het afgelopen jaar in hun zorgorganisatie zijn gebruikt. Daarnaast meldde 50% van de IT-professionals een toename in het gebruik van persoonlijke apparaten om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen en het netwerk.

De risico's van verouderde of legacy-systemen in de gezondheidszorg mogen niet over het hoofd worden gezien: 27% van de IT-medewerkers is het ermee eens dat deze apparaten en systemen hun netwerken blootstellen aan beveiligingsaanvallen.

Terwijl in de gezondheidszorg in hoog tempo allerlei apparaten worden gebruikt om de patiëntenzorg te verbeteren, wordt de sector geconfronteerd met een verontrustend gebrek aan evenwicht tussen de digitale vooruitgang en de middelen die nodig zijn om apparaten te beheren en te beveiligen. De toenemende complexiteit van apparaatbeheer, inclusief het beheer van legacy-systemen, vereist dringende aandacht en voldoende investeringen in middelen om potentiële kwetsbaarheden te beperken en gevoelige data uit de gezondheidszorg te beschermen.

Uitbreiding van nieuwe technologieën

Hoewel de zorgsector zich zorgen maakt over beveiliging, geeft 46% van IT-professionals in Nederland aan dat het gebruik van nieuwe technologieën een prioriteit is om de efficiëntie en productiviteit van de organisatie te verbeteren, maar dat ze daar geen budget voor hebben.

In Nederland is de zorgsector actief bezig met het verkennen van de toepassingen van Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR), waarbij 93% van de zorgorganisaties het gebruik van AI en VR als topprioriteit ziet. Daarnaast bevindt 47% van de zorgorganisaties zich in de onderzoeks- of implementatiefase met deze nieuwe oplossingen.

De voordelen van het automatiseren van handmatige processen zijn duidelijk voor IT-medewerkers: minder dan de helft van de respondenten gaf aan dat een of meer handmatige processen die binnen hun organisatie worden gebruikt, baat heeft bij automatisering. Deze processen zijn:

Vastleggen van informatie voor administratieve doeleinden (43%)

Algemene medische informatie/bronnen raadplegen (41%)

Gegevens verzamelen tijdens patiëntbezoeken (35%)

Patiëntendossiers inzien en bijwerken (30%)

“Het digitaliseren van handmatig of op papier gebaseerd werk in de gezondheidszorg helpt om inefficiënties te elimineren en de hoeveelheid administratieve taken te verminderen. Wanneer technologieën die automatisering mogelijk maken echter niet goed worden beheerd, kan dit leiden tot kostbare downtime van apparaten. Medewerkers in de gezondheidszorg ervaren gemiddeld 3,5 uur per week uitval van apparaten, wat hun vermogen om essentiële zorg te verlenen beïnvloedt. Om de resultaten voor de patiënt te verbeteren en uitval van apparaten te voorkomen, hebben IT-professionals in de gezondheidszorg geavanceerde diagnostische intelligentie-oplossingen nodig die inzicht geven in de prestaties en ondersteuning op afstand bieden,” zo concludeert Schuchmann.