​Mensen voelen zich veiliger op straat dan online

Volgens onderzoek van MarketResponse, in opdracht van Univé, voelen mensen zich de laatste jaren veiliger op straat dan wanneer ze zich online begeven. De verzekeraar geeft aan dat 1 op de 3 Nederlanders slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit. Dat is erg veel, maar toch praten we er met elkaar maar weinig over. Een kwart van de slachtoffers deelt het zelfs helemaal niet met anderen, mede door veel schaamte die over dit onderwerp bestaat. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom komt Univé met meerdere tips om online inbrekers buiten de deur te houden.



Een wachtwoord is zó 2021

Het is eigenlijk best vreemd: we installeren anti-inbraakstrips, schaffen slimme camera’s aan en we zetten meerdere sloten op onze deur, maar als het gaat om ons ‘online huis’, dan laten we de deuren soms wagenwijd openstaan. Eén van de belangrijkste tips in cybersecurity is het om goede wachtwoorden te gebruiken. Of wat zeggen we: goede wachtzinnen. Als de website of app het toelaat, maak je je wachtwoord het liefst zo lang mogelijk. Finland2020 is namelijk veel makkelijker te kraken dan ‘Oh wat wil ik toch graag naar Finland in 2023’.

Het klinkt gek, maar niet iedereen maakt gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens om je wachtwoord te raden: hoe meer tekens je in je wachtwoord opneemt, hoe moeilijker het wordt voor buitenstaanders om het te achterhalen. In het verlengde daarvan kun je er ook voor kiezen om zomaar wat in te toetsen als je je op een website begeeft waar je nagenoeg nooit meer zal komen. Je kunt dan via ‘wachtwoord vergeten’ weer even een nieuw wachtwoord instellen. Mocht er bij die site een datalek zijn, dan weten hackers in ieder geval niet je wachtwoord.

Vergeet je slimme gadgets niet

Terwijl het beveiligen van onze telefoon te beveiligen met inlogcodes, vingerafdruk en gezichtsherkenning gewoongoed is geworden, staat bij menig gezin het huis vol slimme gadgets die een stuk minder goed beveiligd zijn. Zoals de slimme thermostaat, smart home verlichting of smart tv. Ze maken alleen wel gebruik van je wifi-netwerk, waardoor digitale inbrekers zichzelf toegang kunnen verschaffen tot meer apparaten die op datzelfde netwerk te vinden zijn. Zorg dus dat je slimme gadgets ook goed beveiligd zijn en je altijd de meest recente beveiligingsupdates hebt gedownload.

Investeer in tweestapsverificatie

Investeren klinkt alsof je er geld aan moet uitgeven, maar in het geval van tweestapsverificatie gaat het vooral om de tijd en moeite die het je kost. Tweestapsverificatie betekent dat je niet alleen kunt inloggen met een wachtwoord, maar dat er ook een extra vorm van authenticatie bij komt kijken. Denk daarbij aan een melding op je telefoon, of een code die je moet intoetsen die je krijgt toegestuurd via sms. Met een app als Authenticator kun je voor allerlei verschillende accounts tweestapsverificatie aanzetten.