Kan een cyberaanval het hele Europese elektriciteitsnet platleggen?

Als we het over oorlog hebben, dan denken we nog steeds vaak aan tanks en een meer fysieke oorlog. Maar wat als we kijken naar cyberoorlog: wat als het hele elektriciteitsnet van Europa wordt platgelegd? Kan dat?

Elektriciteitsnet

We hebben het vaker dan ooit over het elektriciteitsnet. We moeten ook wel, want daar zijn veel uitdagingen. We kennen allemaal de problemen rondom de netcongestie, waarbij er mede door zonnepanelen zoveel stroom op het net komt, dat het overbelast raakt. Ook hebben we mede door elektrische auto’s steeds meer laadpalen nodig en dus energie. Het klinkt als iets wat logisch kan worden opgelost, maar de praktijk blijkt een uitdaging. En dan komt daar nu nog een ander euvel bij.

Experts zeggen dat vooral in het midden van Europa een probleem is met het elektriciteitsnet, omdat daar een onversleuteld radiosignaal wordt gebruikt. Het gaat dan om locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Er ligt een grid waar 450 miljoen mensen op aangesloten zijn, onder andere in Duitsland. Het gaat om de straatverlichting. Tijdens het Chaos Communication Congress in Hamburg is getoond dat hackers de straatverlichting in Berlijn kunnen hacken. Het enige wat de hackers ervoor hoeven te doen is het herhaaldelijk sturen van boodschappen die ze eerder hebben onderschept.