Gegevens van 1.000.000 klanten op straat door Basic-Fit-hack

Cybercrime13 apr , 11:37doorLaura Jenny
We zijn er maar druk mee: naast Booking is Basic-Fit gehackt. De fitnessketen heeft 5 miljoen leden, maar van 1 miljoen mensen zijn de gegevens gelekt. Het gaat onder andere om huisadressen. In Nederland gaat het om 200.000 leden. Volgens Basic-Fit is iedereen die getroffen is inmiddels geïnformeerd. Dat doet Basic-Fit in ieder geval een stuk sneller dan Odido, dat er bij sommige mensen een maand voor nodig had om ze over de veiligheidsproblemen te informeren.

Basic-Fit-hack

Basic-Fit geeft aan dat buitenstaanders toegang kregen tot het systeem waarin je ziet wanneer een lid een sportschool bezoekt. De aanval was binnen een paar minuten tegengehouden door het bedrijf, maar het moge duidelijk zijn dat die hackers in een paar minuten toch een heleboel hebben weten buit te maken. De gegevens zullen ze waarschijnlijk gebruiken om mensen op te lichten.
Van de mensen die bij Basic-Fit-hack betrokken zijn geraakt zijn namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, bankrekeninggegevens en lidmaatschapsinformatie gelekt. Helaas kun je er als klant weinig mee, zoals ook bij andere lekken. Je moet opletten op telefoontjes, mailtjes, sms’jes en WhatsAppjes, maar dat moet je eigenlijk altijd wel. Alleen weten mensen hier specifiek meer over je Basic-Fit-abonnement, dus kunnen ze zich voordoen als iemand van de gymketen. Maar ook van je bank bijvoorbeeld, ze hebben immers je bankrekeningnummer en komen dan betrouwbaarder over.

Ook Booking

Nederland telt 246 vestigingen van Basic-Fit, maar in de rest van Europa zijn dat er nog meer, met Frankrijk als land met de meeste Basic-Fits: 894 stuks.
Eerder vandaag kwam naar buiten dat Booking.com is gehackt: wat de omvang daarvan is, dat is vooralsnog onbekend.

doorLaura Jenny

