​Gegevens op straat? Dit zijn de grootste datalekken ooit

Yahoo heeft in 2013 een enorm groot dataprobleem gehad, schrijft softwarebedrijf NinjaOne . Hierbij werd het bedrijf aangevallen en konden hackers maar liefst 3 miljard accounts buitmaken. Het erge was destijds dat er werd gezegd dat het er ‘maar’ 1 miljard waren, en dat uiteindelijk bleek dat het ze toch echt allemaal waren. Telefoonnummers, e-mailadressen, wachtwoorden en geboortedata: ze lagen allemaal op straat.

Hoewel het dit jaar iets rustiger leek waar het gaat om grote datalekken, is de kans alsnog heel groot dat jouw data ooit wel is gelekt. Vast niet expres, maar het gebeurt. Maar dat is voor jou als klant, want dat is vaak de relatie die je met zo’n bedrijf hebt, niet per se belangrijk. Jouw gegevens liggen op straat en het is aan jou om zo snel mogelijk je wachtwoord te veranderen. Is je adres echter online bekendgemaakt, dan doe je daar helaas weinig aan. Nieuwsgierig wat de grootste datalekken ooit waren? We nemen ze met je door.

Yahoo's 2013 #breach stands out with a staggering three billion records compromised, marking a monumental moment in the history of digital vulnerabilities. https://t.co/k8JX5uzqJd pic.twitter.com/CkcUnd6cqY

2. First American Corporation

De tweede plek is voor een bedrijf waar wij in Nederland minder last van hebben: First American Corporation. In 2019 werden daar 885 miljoen accounts gestolen en dat kwam door slechte securitymaatregelen door het bedrijf. En dat was desastreus: burgerservicenummers laten op straat, bankrekeninggegevens, hypotheekinformatie, het was een ramp.

3. Facebook

Je denkt soms dat datalekken iets zijn uit het verleden: toen wisten bedrijven nog niet beter. Helaas is niets minder waar, in 2019 nog had Facebook last van een datalek. Appontwikkelaars van third party-apps gooiden de gegevens op een openbare Amazon-cloudserver en zo kon iedereen meegenieten van de accountnamen en reactie-informatie van maar liefst 540 miljoen accounts.

4. Marriott

Hotelketen Marriott zou in 2018 door hackers van de Chinese overheid onder handen zijn genomen. Er werd van 500 accounts informatie gestolen, waaronder paspoortnummers en creditcard-gegevens. Heel erg, en dat alles omdat de manier om die data te tonen op dezelfde server was gezet als de gegevens zelf. Dat slaapt toch een stuk minder lekker.