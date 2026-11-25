Je hebt betaald, maar het pakket komt nooit aan en de verkoper reageert opeens niet meer. Dan sta je met lege handen en blijft één vraag over: wat nu? Dat overkomt veel mensen. Volgens het CBS werd in 2025 bijna 8 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van aankoopfraude. Voor die groep is er vanaf vandaag een nieuwe online adviestool. Die helpt je te bepalen welke stap in jouw situatie zin heeft: een melding maken, aangifte doen, juridische hulp zoeken of een andere route kiezen.

Alle vervolgstappen op één plek

Tot nu toe zat informatie over mogelijke vervolgstappen bij aankoopfraude verspreid over verschillende organisaties. Wie was opgelicht, moest zelf uitzoeken of de politie, de bank, een rechtsbijstandsverzekeraar of een deurwaarder iets voor hem kon doen. De nieuwe tool brengt die routes samen en geeft advies dat past bij je persoonlijke situatie. Je hoeft dus niet meer zelf langs al die partijen te zoeken naar de juiste ingang.

De tool is ook bedoeld voor mensen die nog niet zeker weten of er echt sprake is van fraude. Een pakket dat lang op zich laat wachten of een verkoper die even niet reageert, hoeft niet meteen oplichting te zijn. Juist in die onzekere fase kan het helpen om de kennis van alle betrokken organisaties bij elkaar te hebben.

De adviestool is gratis te gebruiken via de website van de Fraudehelpdesk . De Fraudehelpdesk is het onafhankelijke loket voor vragen en meldingen over fraude en adviseert mensen over wat ze kunnen doen als ze met fraude te maken krijgen. De nieuwe tool sluit daar direct op aan.

Henriëtte Bongers, directeur van de Fraudehelpdesk, legt uit waarom de tool nodig is: "Wie denkt te zijn opgelicht wil vooral weten: wat is er precies gebeurd en wat kan ik nu doen? Juist op zo'n moment kan het lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Met deze tool willen we mensen snel houvast geven en helpen de stap te zetten die bij hun situatie past."

Politie, banken en deurwaarders werken samen

De tool is ontwikkeld binnen het programma Integrale aanpak online fraude. Dat is een samenwerking tussen publieke en private partijen onder regie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met als doel online fraude te voorkomen en de schade ervan te beperken. Bij de ontwikkeling waren de Politie, de Fraudehelpdesk, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting Achmea Rechtsbijstand en de Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) betrokken. Ook Meta heeft bijgedragen. Dat is opvallend, omdat veel aankoopfraude begint via advertenties en marktplaatsen op sociale media.

Rick van der Rest van gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG en Lennaert Steendam van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn de projectleiders. Volgens hen ligt de kracht van de tool in het bundelen van kennis: "Na online aankoopfraude kunnen verschillende organisaties een rol hebben. Met deze tool brengen we de kennis en ondersteuning van deze organisaties op één plek samen. Zo wordt het voor mensen gemakkelijker om te bepalen waar zij in hun situatie terechtkunnen."

Van voorkomen naar hulp achteraf

De adviestool is bedoeld voor het moment dat online aankoopfraude mogelijk al heeft plaatsgevonden. Binnen dezelfde aanpak werken de partijen ook aan maatregelen om fraude eerder te herkennen en waar mogelijk te voorkomen. De samenwerking richt zich daarmee op twee dingen: minder slachtoffers, en betere hulp voor wie toch is opgelicht. Gezien het aantal mensen dat jaarlijks met aankoopfraude te maken krijgt, is die tweede kant geen overbodige luxe.

Zo vind je de tool

De adviestool zit in het online meldformulier van de Fraudehelpdesk. Ga op de website naar 'Fraude? Direct melden!' en kies 'Ik ben particulier'. Start daarna een melding. Heb je gereageerd op een advertentie, kies dan 'Ik heb gereageerd op een advertentie' en vervolgens 'ik heb een online aankoop gedaan'. Kwam het contact tot stand via een handelsplaats, kies dan 'Ik kreeg contact via een handelsplaats' en daarna de eerste, tweede of derde optie. Ging het om een webshop, dan kies je 'Ik wilde iets bij een webshop kopen'. De tool leidt je daarna stap voor stap naar het advies dat bij jouw situatie past.

De Fraudehelpdesk is al dertien jaar het landelijke meldpunt voor oplichting. Wie twijfelt of hij is opgelicht, kan er dus niet alleen terecht om een melding te maken, maar krijgt nu ook concreet advies over de volgende stap.