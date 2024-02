​Deze games zijn het meest kwetsbaar voor cybercrime

My Steam account and the whole cs inventory is stolen! my password is changed and my phone number is removed! I can't do anything! I'm worried about my workshop submissions! Does anybody know a way to save me? @CounterStrike @Steam

Games waarin hackers op de loer liggen

Experts hebben een lijst samengesteld van spellen die het meest kwetsbaar zijn voor hackers. Hoewel het geen heel verrassende lijst is, omdat hackers nu eenmaal voor op plekken te vinden zijn waar het grote publiek is, is het toch goed om in je achterhoofd te houden dat dit soort spellen een doelwit zijn van kwaadwillenden. Bovendien zijn er ook voorbeelden die je op een wat praktischere manier bewust kunnen maken van gevaar. Je zit tijdens het gamen nu eenmaal in een soort ‘tunnel’, in een andere wereld, en daarin kun je dan weleens vergeten dat je nog steeds met mensen te maken hebt uit de soms kwade, echte wereld.

Minecraft

Nummer 1 met 130.619 geïnfecteerde gebruikers is Minecraft. Het spel werd als aas gebruikt en wist zoveel mensen te raken. Cybercriminelen wisten vooral door mods en nepversies van het spel mensen op te lichten en te zorgen dat ze hun data bemachtigden.

Roblox

Roblox is ook een enorm groot spel en eigenlijk zou je kunnen stellen dat het aantal gebruikers die geraakt zijn bij deze problemen er nog best weinig zijn: 30.367 stuks. Het ‘probleem’ van Roblox is dat het vooral door een jong publiek wordt gebruikt, en dat publiek trap sneller in mooie advertenties die gouden bergen beloven, naast dat ze sneller malafide content downloaden.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Een andere populaire game die veel gespeeld wordt is natuurlijk good old Counter Strike. 5 procent van de cybercrime in gaming vindt er plaats, waarbij 23.429 mensen de dupe zijn geworden van aanvallen. Vooral diefstal van accounts schijnt voor te komen.