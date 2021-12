Belgen kunnen zich nu ook verzekeren tegen cybercriminaliteit

Cybercrime is al jaren de snelst groeiende nieuwe vorm van criminaliteit en het gaat al veel verder dan mailtjes van Nigerianen over enorme erfenissen en grote bedragen die op je liggen te wachten of sms’jes met phishing linkjes. We krijgen allemaal wel eens een mail, sms of whatsapp bericht dat van een familielid, bank of overheidsinstantie lijkt te komen met de vraag om geld te lenen of betalen. Om nog maar te zwijgen van de bedrijven én particulieren die het slachtoffer worden van gijzelsoftware. De methodes die de criminelen gebruiken worden steeds

Verzekeren tegen cybercrime

In België kunnen consumenten zich vanaf nu verzekeren tegen cybercriminaliteit. Telecom provider Proximus komt, samen met verzekeraar AXA Partners namelijk met de Cyber Care verzekeringspolis. Die verzekert de Belgische consument niet alleen tegen de directe schade van cybercrime, maar biedt waar nodig ook technische, juridische en psychologische ondersteuning.

De Cyber Care verzekering kost € 4,99 per maand. Voor dat bedrag is het hele gezin verzekerd tegen de gevolgen van cybercriminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of niet-conform leveren van een bestelling. In dat geval is de terugbetaling tot een maximumbedrag van 5.000 euro verzekerd. Daarnaast kan de verzekering haar klanten ook bijstaan als deze het slachtoffer worden van online pesterijen en laster. In dat geval biedt Cyber Care de getroffenen juridische en psychologische bijstand, alsook technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.

In Nederland biedt Univé sinds 2017 al een vergelijkbare verzekering tegen cybercriminaliteit aan, Cyberhulp en de Cyberhelpdesk.