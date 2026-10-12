Op dit moment is er een groot IT-veiligheidsincident bij Albert Heijn gaande, waardoor bestellingen niet kunnen worden geplaatst, maar ook niet bezorgd. Daarnaast ligt het werk stil in verschillende distributiecentra. Dit zijn vijf dingen die, zeker als je klant bent van deze supermarkt, handig zijn om te weten.

Boodschappen worden niet bezorgd

Toen het incident zich vanaf zondagmiddag voordeed, waren verschillende bezorgers nog onderweg. Ze konden echter niet meer inloggen in de systemen en daardoor konden ze hun werk niet goed doen. Vandaag worden er ook geen bestellingen bezorgd om die reden en het is nog afwachten hoe dat de komende dagen gaat zijn.

Later deze week lege schappen

Albert Heijn heeft zijn systemen preventief uitgezet en dat betekent dat er in sommige distributiecentra niet kan worden gewerkt. De bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, waarbij zeker verse producten erg gevoelig zijn voor dit soort problemen. Houdbare producten zijn wat dat betreft wat makkelijker te beheren.

Ook offline boodschappen doen is anders

Als je nou denkt: als ze niet bezorgen, dan ga ik naar de winkel, dan kun je niet alleen lege schappen tegenkomen: je kunt ook verkeerde winkelprijzen zien, omdat de elektronische schapkaartjes nog de aanbiedingen van vorige week laten zien. Dat gaat natuurlijk altijd 'om' van zondag op maandag, maar doordat de systemen zijn uitgeschakeld is dat nu niet mogelijk.

Bewaar je bon

Wil je graag Air Miles, spaarzegels, andere spaaracties doen bij Appie, dan kan dat nu even niet. Ook Mijn Bonusbox werkt niet en andere zaken die je in de app regelt. Het is aan te raden dat je je bon bewaart, want de grootgrutter zegt van plan te zijn om mensen te compenseren als het alles weer op de rit heeft.

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